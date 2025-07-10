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За СБУ закрепят право разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина

12:25, 10 июля 2025
К принятию в целом рекомендован законопроект, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.
За СБУ закрепят право разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина
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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом как закон законопроект 12028 относительно совершенствования порядка внесения на рассмотрение Президента и Кабмина проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Службы безопасности Украины.

Соответствующее право предлагается закрепить в законах об СБУ и Кабмине.

Так, статья 25 закона об СБУ будет дополнена нормой, что Служба безопасности Украины имеет право разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента Украины, Кабинета Министров Украины проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

В статье 50 Закона «О Кабинете Министров Украины» будет закреплено, что право инициативы в принятии актов Кабинета Министров Украины имеют члены Кабинета Министров Украины, центральные органы исполнительной власти, государственные коллегиальные органы, Служба безопасности Украины, Совет министров АРК, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

Проекты актов Кабмина готовятся министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, государственными коллегиальными органами, Службой безопасности Украины, Советом министров АРК, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.

Проекты актов правительства вносятся на рассмотрение Кабмина Секретариатом Кабинета Министров Украины, министерствами, центральными органами исполнительной власти (кроме тех, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через соответствующего члена правительства), государственными коллегиальными органами, СБУ, местными государственными администрациями.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ законопроект президент Кабинет Министров Украины

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