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За СБУ закріплять право розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну

12:25, 10 липня 2025
До прийняття в цілому рекомендований законопроект, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.
За СБУ закріплять право розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну
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Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 12028 щодо вдосконалення порядку внесення на розгляд Президента і Кабміну проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Служби безпеки України.

Відповідне право пропонується закріпити у законах про СБУ та Кабмін.

Так, статтю 25 закону про СБУ доповнять нормою, що Служба безпеки України має право розробляти та вносити на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

У статті 50 Закону «Про Кабінет Міністрів України» буде закріплено, що право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Служба безпеки України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Проекти актів Кабміну готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, Службою безпеки України, Радою міністрів АРК, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Проекти актів уряду вносяться на розгляд Кабміну Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, центральними органами виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через відповідного члена уряду), державними колегіальними органами, СБУ, місцевими державними адміністраціями.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ законопроект президент Кабінет Міністрів України

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