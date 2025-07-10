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Вечірка закінчилася насильством – судили гравця НБА Бена Маклемора

16:29, 10 липня 2025
Ексгравця НБА Бена Маклемора засудили до восьми років ув’язнення за зґвалтування.
Вечірка закінчилася насильством – судили гравця НБА Бена Маклемора
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Суддя окружного суду округу Клакамас, штат Орегон, засудив колишнього гравця НБА Бена Маклемора до 100 місяців (понад 8 років) позбавлення волі. Тиждень тому присяжні визнали 32-річного ексгравця Portland Trail Blazers винним у зґвалтуванні, незаконному статевому проникненні та одному епізоді сексуального насильства, виправдавши його за іншим пунктом цього звинувачення, повідомляє АР.

Інцидент стався 2021 року на вечірці в будинку Роберта Ковінгтона, тодішнього товариша Маклемора по команді, у передмісті Портленда, Лейк-Освего. Потерпіла, 21-річна жінка, заявила, що через сильне алкогольне сп’яніння не могла дати згоду на статевий акт. Прокурори кваліфікували подію як зґвалтування, тоді як захист Маклемора наполягав на добровільності контакту. Сам Маклемор визнав вживання алкоголю, але стверджував, що акт був за згодою.

Маклемор, випускник Університету Канзасу, був обраний сьомим на драфті НБА 2013 року командою Sacramento Kings. Він також виступав за Memphis Grizzlies, Houston Rockets і Los Angeles Lakers, а останній сезон у НБА провів із Portland Trail Blazers у 2021–2022 роках. Після цього він грав професійно в Європі, Китаї та Туреччині.

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