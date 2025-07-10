ВАКС майже вдвічі зменшив розмір застави ексголові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі

ВАКС продовжив арешт екскерівниці Хмельницької МСЕК із заставою у 56 млн гривень.

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Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, продовживши тримання під вартою колишньої керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі до 7 вересня, повідомила пресслужба ВАКС. Підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн.

У разі внесення застави на неї покладаються обов’язки: з’являтися за викликом слідчого, прокурора чи суду; не залишати Хмельницький без дозволу; не спілкуватися з працівниками Хмельницького обласного центру МСЕК та особами, які зверталися до нього, щодо обставин справи; повідомляти про зміну місця проживання; здати закордонний паспорт, залишивши лише паспорт громадянина України.

Екскерівницю підозрюють у злочинах за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 (службове підроблення) КК України. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді обвинувальним вироком.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

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