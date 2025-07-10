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Законом об академической добросовестности за сотрудниками секретариата НАОКВО закрепят право на отсрочку от призыва

13:21, 10 июля 2025
Законопроект об академической добросовестности предусматривает, что право на отсрочку получат члены Нацагентства по обеспечению качества высшего образования и определенные сотрудники его секретариата.
Законом об академической добросовестности за сотрудниками секретариата НАОКВО закрепят право на отсрочку от призыва
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Комитет Верховной Рады по вопросам образования рекомендовал принять в целом как закон законопроект 10392 об академической добросовестности.

Переходные положения законопроекта в окончательной редакции предусматривают изменения в закон о мобилизации.

Так, в пункт 2 части 2 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается добавить, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), сотрудники его секретариата, имеющие научную степень и работающие в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования по основному месту работы на условиях полной занятости.

Отметим, что законопроектом предусмотрены меры в рамках привлечения к академической ответственности, в частности:

  • отчисление соискателя ученой степени;
  • отчисление из числа лиц, получающих образование по государственному или региональному заказу;
  • отчисление соискателя профессионального предвысшего образования (кроме лиц, одновременно получающих полное общее среднее образование, и лиц с особыми образовательными потребностями);
  • отчисление соискателя высшего образования (кроме лиц с особыми образовательными потребностями) и т.д.

Также предлагается установить, что нарушение академической добросовестности абитуриентом, выявленное после его зачисления в состав учащихся, является основанием для его отчисления из состава учащихся.

Автор: Наталя Мамченко

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