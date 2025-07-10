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Студенты смогут использовать искусственный интеллект в работах, но только добросовестно – законопроект об академической добросовестности

14:15, 10 июля 2025
О применении искусственного интеллекта нужно будет указывать в работе.
Студенты смогут использовать искусственный интеллект в работах, но только добросовестно – законопроект об академической добросовестности
Фото: vartonews.com.ua
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Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект 10392 об академической добросовестности. Рекомендацию о его принятии в качестве закона дал комитет по вопросам образования. Напомним, что инициаторами законопроекта выступили спикер парламента Руслан Стефанчук, народные депутаты Юлия Гришина, Роман Грищук и другие.

Среди прочего, видами нарушений академической добросовестности будет определено недобросовестное использование результатов, сгенерированных искусственным интеллектом.

Под этим термином «недобросовестное использование результатов, сгенерированных искусственным интеллектом» законодатель подразумевает обнародование текстов, изображений, моделей, данных, других результатов, сгенерированных искусственным интеллектом, как результатов собственной академической деятельности, если этот факт не указан в академическом произведении или сопроводительных материалах к нему.

За недобросовестное использование результатов, сгенерированных искусственным интеллектом, к лицу применяются санкции, определенные внутренними актами, условиями конкурса, если иное не установлено законом.

Следовательно, ответственность может наступить только в случае, если автор не указал о «соавторстве» с искусственным интеллектом.

Также законопроект в редакции комитета предусматривает, что в случае использования в академическом произведении объекта, сгенерированного искусственным интеллектом, автор должен сообщить об этом в таком произведении с указанием методики генерирования или ссылки на соответствующую компьютерную программу или ее описание согласно требованиям по оформлению или обнародованию соответствующих академических произведений, определенных соответствующим субъектом академической деятельности.

Отметим, что академическое произведение – это произведение в сфере образования или науки, выраженное в форме диссертации, творческого художественного проекта, квалификационной работы, курсовой работы, научной монографии, научной статьи, учебника, учебного пособия или в иной форме, определенной законодательством и/или внутренним актом.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», данный законопроект также предлагает распространить отсрочку от мобилизации на членов НАОКО и отдельных сотрудников секретариата Агентства.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект

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