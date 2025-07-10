xAI представила Grok 4 – Илон Маск утверждает, что чат-бот превосходит конкурентов

«Это лишь вопрос времени» – Илон Маск предсказывает прорыв Grok 4 в науке.

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Американский стартап xAI, основанный Илоном Маском, представил четвертую версию чат-бота Grok, сообщила компания. Во время онлайн-трансляции Маск заявил, что по определенным характеристикам Grok 4 превосходит решения OpenAI и других компаний, в частности благодаря усовершенствованному голосовому общению.

«Иногда он может терять здравый смысл, и он еще не изобрел новые технологии, не открыл новые законы физики, но это лишь вопрос времени».

Ранее на этой неделе xAI удалила публикации Grok в соцсети X из-за антисемитских комментариев. Компания заявила, что приняла меры для блокировки ненавистнических высказываний перед публикацией. «Нам нужно сделать так, чтобы этот ИИ был хорошим ИИ», - подчеркнул Маск, не комментируя оскорбительный характер предыдущих публикаций.

Grok, созданный по мотивам «Автостопом по галактике», был запущен в ноябре 2023 года.

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