Журналиста Буткевича мобилизовали после прохождения ВВК, которая признала его годным — спикер Сухопутных войск

В Сухопутных войсках указали, что журналист Богдан Буткевич автоматически потерял бронь в связи с изменением законодательства, а новая ВВК признала его годным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что журналист Богдан Буткевич был мобилизован после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к службе. Об этом сообщил спикер ведомства Виталий Саранцев в комментарии Украинской правде.

Он отметил, что до апреля 2025 года у Буткевича была бронь, которая была автоматически снята системой в связи с изменениями в законодательстве. Журналист самостоятельно пришёл в ТЦК, поскольку имел заключение ВВК «ограниченно годен», чтобы уточнить личные данные. Новая ВВК признала его годным к службе в частях обеспечения.

«Был направлен на сборный пункт и убыл в учебный центр для прохождения базовой подготовки для ограниченно годных», — добавил представитель Сухопутных войск.

Ранее в ГУР опровергли информацию о работе журналиста Богдана Буткевича в разведке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.