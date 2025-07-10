Журналіста Буткевича мобілізували після проходження ВЛК, яка визнала його придатним — речник Сухопутних військ

У Сухопутних військах зазначили, що журналіст Богдан Буткевич автоматично втратив бронь в зв'язку зі зміною законодавства, а нова ВЛК визнала його придатним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що журналіста Богдана Буткевича мобілізували після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним. Про це заявив речник відомства Віталій Саранцев у коментарі УП.

Він зазначив, що до квітня 2025 року Буткевич мав бронь, яка була знята системою автоматично у зв’язку зі зміною законодавства. Він прийшов сам до ТЦК, оскільки мав висновок ВЛК «обмежено придатний», для уточнення особистих даних. А новою ВЛК журналіста визнали придатним для військових частин забезпечення.

«Був відправлений на збірний пункт та вибув у навчальний центр для проходження БЗВП для обмежено придатних», – додав речник Сухопутних військ.

Раніше в ГУР заперечили інформацію про роботу журналіста Богдана Буткевича в розвідці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.