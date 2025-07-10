Резерв+ временно работает со сбоями — Минобороны объяснило причину

Минобороны подтвердило в работе Резерв+ сбои — говорят, из-за высокой нагрузки

Источник фото: Униан

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Министерство обороны Украины сообщило о временных трудностях с авторизацией в приложении «Резерв+». Причиной стала повышенная нагрузка на систему, которая замедляет вход пользователей.

В ведомстве заверили, что специалисты уже работают над устранением проблемы и восстановлением стабильной работы сервиса.

Одновременно в Минобороны подчеркнули, что ранее сгенерированные PDF-документы из «Резерв+» остаются действительными — ими можно пользоваться при проверках наравне с бумажными аналогами.

Ожидается, что в ближайшее время приложение снова будет работать в обычном режиме.

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