Учреждения Национальной академии медицинских наук вошли в программу медгарантий без надлежащей подготовки — Счетная палата

Счетная палата сообщила, что аудит выявил многочисленные факты управленческой бездеятельности.

Фото: rp.gov.ua

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Счетная палата сообщила, что утвердила Отчет по материалам аудита соответствия на тему «Насколько учреждения Национальной академии медицинских наук Украины подготовлены к переходу в программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения». Целью аудита является оценка соответствия процесса интеграции учреждений НАМН в программу медгарантий требованиям действующего законодательства, передает официальный сайт Счетной палаты.

Отмечается, что аудит выявил многочисленные факты управленческой бездеятельности: подготовка к переходу носила формальный характер и не обеспечила реальной готовности учреждений. Академия не выполнила большинство предоставленных ей по этим вопросам рекомендаций профильного комитета Верховной Рады, Кабинета Министров и Минздрава. Отсутствие своевременных решений и организационных мероприятий со стороны руководства Академии сделало невозможной полноценную подготовку учреждений к новым условиям финансирования.

В результате 28 учреждений Академии вошли в программу медицинских гарантий в начале 2025 года неподготовленными — то есть не соответствовали требованиям НСЗУ для заключения договоров в соответствии с медицинскими пакетами. Без заключения соответствующих договоров и начала предоставления по ним услуг учреждения рисковали остаться полностью без финансирования со стороны НСЗУ.

«С целью их финансовой поддержки в переходный период Правительство в программе медицинских гарантий на 2025 год предусмотрело отдельный пакет услуг с дополнительным финансовым обеспечением. Эти средства компенсировали разницу между необходимым уровнем финансирования 2024 года и фактическими выплатами учреждениям от НСЗУ за предоставленные медицинские услуги», — говорится в заявлении.

Также Счетная палата подчеркнула, что при этом в 2025 году отдельные учреждения НАМН испытывали трудности с заключением договоров с НСЗУ по пакетам медуслуг. Два учреждения вообще не подали предложений в НСЗУ, а в одном учреждении договор был расторгнут из-за несоответствия количества медперсонала требованиям. Таким образом, по состоянию на 01.06.2025 общая стоимость заключенных договоров составила лишь 36% от уровня финансирования 2024 года.

«Существуют риски, что в 2026 году объемы финансовых ресурсов учреждений Академии будут ниже, чем в 2024 году. Это потребует решения вопроса о реорганизации отдельных учреждений и может иметь негативные последствия для качества, объемов и доступности медицинских услуг для населения Украины», — подчеркнула в своем докладе по результатам аудита глава Счетной палаты Ольга Пищанская.

Одной из ключевых проблем стала нехватка со стороны Академии надлежащих обоснований высокотехнологичного, уникального и сложного характера медицинских услуг, предоставляемых ее учреждениями. Из-за этого у НСЗУ не было оснований для применения корректирующих коэффициентов к тарифам, что напрямую влияет на объем финансирования учреждений. Кроме того, НАМН вообще не предоставила обоснований относительно необходимости компенсации расходов на лечение так называемых «тематических больных» — пациентов, участвующих в научных исследованиях.

Также не была налажена должная передача медицинской информации в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), что сделало невозможным внесение учреждениями в полном объеме данных о предоставленных услугах. Учитывая, что именно эти данные являются основой для расчетов со стороны НСЗУ, такая ситуация напрямую повлияла на объем финансирования учреждений. Оценка медицинских информационных систем, которые используются учреждениями, проводилась Академией формально — без проверки их способности передавать данные. Контроль за регистрацией медицинского персонала в ЭСОЗ не был налажен.

При этом Глава Счетной палаты отметила содействие и понимание результатов аудита со стороны нового руководства НАМН.

Счетная палата предоставила Кабинету Министров Украины и Национальной академии медицинских наук ряд рекомендаций, направленных на устранение недостатков:

Академии рекомендовано обеспечить соответствие подведомственных учреждений требованиям НСЗУ, а также организовать регистрацию в ЭСОЗ всех медицинских работников, которые предоставляют услуги, и обязательное внесение ими медицинских записей в полном объеме. Отдельно подчеркнута необходимость подготовки обоснований расходов на лечение «тематических больных», а также высокотехнологичности, уникальности и сложности медицинских услуг, предоставляемых ее учреждениями, для пересмотра тарифов и применения корректирующих коэффициентов. Также определить четкие критерии отбора «тематических больных».

Правительству рекомендовано поручить Минздраву и НСЗУ обеспечить надлежащую методическую и консультационную поддержку учреждениям НАМН, в частности по вопросам тарифного регулирования.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, который принял участие в обсуждении данного вопроса, согласился с предложениями Счетной палаты, подчеркнув, что должны быть приняты управленческие и организационные решения для устранения выявленных аудиторами недостатков. В свою очередь, президент НАМН Василий Лазоришинец сообщил, что текущая политика институции направлена на сотрудничество с Правительством, Верховной Радой, Минздравом и НСЗУ, а полученные замечания уже начали обрабатывать для их устранения.

Отчет о результатах аудита будет направлен Правительству и Верховной Раде Украины и вскоре опубликован на сайте Счетной палаты.

Фото: rp.gov.ua

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