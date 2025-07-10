В Литве упал российский дрон – Вооруженные силы Литвы

Из Беларуси в Литву залетел самодельный дрон «Гербера».

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Литовские Вооруженные силы сообщили, что около 11:30 по местному времени обнаружили беспилотник, который залетел из Беларуси и упал на открытой местности, сообщили Вооруженные силы Литвы.

ВВС Литвы зафиксировали объект, который приближался к границе. Истребители Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства перешли в боевой режим, но задание отменили из-за быстрого снижения дрона. На место падения отправились пограничники, которые установили, что это самодельный беспилотник, который не представляет угрозы.

Главный редактор Defense Express Олег Катков подтвердил, что речь идет о российском БПЛА типа «Гербера». Сейчас продолжается расследование инцидента.

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