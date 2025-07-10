У Литві впав російський дрон – Збройні сили Литви

З Білорусі в Литву залетів саморобний дрон «Гербера».

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Литовські Збройні сили повідомили, що близько 11:30 за місцевим часом виявили безпілотник, який залетів із Білорусі та впав на відкритій місцевості, повідомили Збройні сили Литви.

ВПС Литви зафіксували об’єкт, що наближався до кордону. Винищувачі Місії НАТО з патрулювання повітряного простору перейшли в бойовий режим, але завдання скасували через швидке зниження дрона. На місце падіння вирушили прикордонники, які встановили, що це саморобний безпілотник, який не становить загрози.

Головний редактор Defense Express Олег Катков підтвердив, що йдеться про російський БпЛА типу «Гербера». Наразі триває розслідування інциденту.

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