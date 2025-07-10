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Жінка з каністрою горючого і запальничкою чекала на Туска біля канцелярії, чим спричинила переполох

18:15, 10 липня 2025
На місце були викликані правоохоронці, рятувальники, швидка допомога.
Жінка з каністрою горючого і запальничкою чекала на Туска біля канцелярії, чим спричинила переполох
Фото: RMF24
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У Варшаві біля канцелярії прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска стався інцидент за участю жінки, яка мала при собі каністру з імовірно легкозаймистою рідиною та запальничку, повідомило видання RMF24.

За словами речника Міністерства внутрішніх справ Яцека Добжинського, жінка привернула увагу служб безпеки, коли сіла на лавку поблизу будівлі. Її підозріла поведінка спричинила негайний виклик поліції, рятувальників і швидкої допомоги. Польські ЗМІ зазначають, що жінка мала намір зустрітися з прем’єр-міністром Туском. Причини її дій наразі встановлюють правоохоронці.

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поліція Польща

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