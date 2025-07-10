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ВРП змінила територіальну підсудність судових справ Марківського та Міловського райсудів Луганської області

13:47, 10 липня 2025
ВРП вирішила змінити з 14 липня територіальну підсудність судових справ двох судів у Луганській області шляхом її передачі до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області.
ВРП змінила територіальну підсудність судових справ Марківського та Міловського райсудів Луганської області
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Вища рада правосуддя з 14 липня 2025 року змінила територіальну підсудність судових справ Марківського районного суду Луганської області та Міловського районного суду Луганської області шляхом її передачі до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області. Про це повідомляє ВРП.

У зв’язку із неможливістю здійснення правосуддя Марківським районним судом Луганської області та Міловським районним судом Луганської області під час воєнного стану, розпорядженням Голови Верховного Суду від 6 березня 2022 року територіальну підсудність судових справ вказаних судів було визначено Покровському районному суду Дніпропетровської області.

До Верховного Суду надійшло звернення голови Покровського районного суду Дніпропетровської області щодо зміни територіальної підсудності судових справ Марківського районного суду Луганської області та Міловського районного суду Луганської області шляхом передачі їх підсудності іншому суду. В листі йдеться, що зміна територіальної підсудності судових справ призвела, зокрема, до надмірного навантаження.

Ураховуючи зазначені підстави, ВРП вирішила змінити з 14 липня 2025 року територіальну підсудність судових справ Марківського районного суду Луганської області та Міловського районного суду Луганської області шляхом її передачі до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області.

Покровському районному суду Дніпропетровської області продовжити розгляд справ, які надійшли до 13 липня 2025 року включно на розгляд цього суду у порядку, визначеному частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду від 6 березня 2022 року № 1/0/9-22.

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