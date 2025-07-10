ВСП изменила территориальную подсудность судебных дел Марковского и Миловского районных судов Луганской области

ВСП решил изменить с 14 июля территориальную подсудность судебных дел двух судов в Луганской области путем ее передачи в Магдалиновский районный суд Днепропетровской области.

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Высший совет правосудия с 14 июля 2025 года изменил территориальную подсудность судебных дел Марковского районного суда Луганской области и Миловского районного суда Луганской области путем ее передачи в Магдалиновский районный суд Днепропетровской области. Об этом сообщает ВСП.

В связи с невозможностью осуществления правосудия Марковским районным судом Луганской области и Миловским районным судом Луганской области в условиях военного положения, распоряжением Председателя Верховного Суда от 6 марта 2022 года территориальная подсудность судебных дел указанных судов была определена за Покровским районным судом Днепропетровской области.

В Верховный Суд поступило обращение председателя Покровского районного суда Днепропетровской области о необходимости изменения территориальной подсудности судебных дел Марковского и Меловского районных судов Луганской области путем передачи их подсудности другому суду. В письме отмечается, что изменение территориальной подсудности привело, в частности, к чрезмерной нагрузке.

Учитывая указанные основания, ВСП решил изменить с 14 июля 2025 года территориальную подсудность судебных дел Марковского районного суда Луганской области и Миловского районного суда Луганской области путем ее передачи в Магдалиновский районный суд Днепропетровской области.

Покровскому районному суду Днепропетровской области поручено продолжить рассмотрение дел, которые поступили на его рассмотрение до 13 июля 2025 года включительно, в порядке, установленном частью седьмой статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», и в соответствии с распоряжением Председателя Верховного Суда от 6 марта 2022 года № 1/0/9-22.

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