Женщина с канистрой горючего и зажигалкой ждала Туска возле канцелярии, чем вызвала переполох

На место были вызваны правоохранители, спасатели, скорая помощь.

Фото: RMF24

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В Варшаве возле канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска произошел инцидент с участием женщины, которая имела при себе канистру с предположительно легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалку, сообщило издание RMF24.

По словам представителя Министерства внутренних дел Яцека Добжинского, женщина привлекла внимание служб безопасности, когда села на скамейку возле здания. Ее подозрительное поведение вызвало немедленный вызов полиции, спасателей и скорой помощи. Польские СМИ отмечают, что женщина намеревалась встретиться с премьер-министром Туском. Причины ее действий сейчас устанавливают правоохранители.

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