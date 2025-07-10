Установи Національної академії медичних наук увійшли до програми медгарантій без належної підготовки — Рахункова палата

Рахункова палата повідомила, що аудит виявив численні факти управлінської бездіяльності.

Фото: rp.gov.ua

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Рахункова палата повідомила, що ухвалила Звіт за матеріалами аудиту відповідності на тему «Як установи Національної академії медичних наук України підготовлені для переходу до програми державних гарантій медичного обслуговування населення». Метою аудиту є оцінка відповідності процесу інтеграції установ НАМН у програму медичних гарантій вимогам чинного законодавства, передає офіційний сайт Рахункової палати.

Зазначається, що аудит виявив численні факти управлінської бездіяльності: підготовка до переходу мала формальний характер і не забезпечила реальної готовності установ. Академія не виконала більшість наданих їй з цих питань рекомендацій профільного комітету Верховної Ради, Кабінету Міністрів та МОЗ. Відсутність своєчасних рішень та організаційних заходів з боку керівництва Академії унеможливили повноцінну підготовку установ до нових умов фінансування.

Відтак 28 установ Академії увійшли до програми медичних гарантій на початку 2025 року непідготовленими – тобто не відповідали вимогам НСЗУ до укладання договорів, відповідно до медичних пакетів. Без укладення відповідних договорів та початку надання за ними послуг установи ризикували залишитися повністю без фінансування від НСЗУ.

«З метою їх фінансової підтримки у перехідний період Уряд у програмі медичних гарантій на 2025 рік передбачив окремий пакет послуг із додаткового фінансового забезпечення. Ці кошти компенсували різницю між необхідним фінансуванням рівня 2024 року та фактичними виплатами установам від НСЗУ за надані медичні послуги», - йдеться у заяві.

Також Рахункова палата підкреслила, що при цьому у 2025 році окремі установи НАМН мали труднощі з укладанням договорів з НСЗУ за пакетами медпослуг. Дві установи не подали пропозицій до НСЗУ взагалі, а в одній договір було розірвано через невідповідність кількості медичного персоналу вимогам. Таким чином загалом станом на 01.06.2025 загальна вартість укладених договорів склала лише 36% від рівня фінансування 2024 року.

«Існують ризики, що у 2026 році обсяги фінансових ресурсів установ Академії будуть нижчими, ніж у 2024 році. Це потребуватиме вирішення питання щодо реорганізації окремих установ та може мати негативні наслідки для якості, обсягів та доступності медичних послуг для населення України», - підкреслила у своїй доповіді за результатами аудиту голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Однією з ключових проблем стала відсутність з боку Академії належних обґрунтувань щодо високотехнологічного, унікального та складного характеру медичних послуг, які надають її установи. Через це НСЗУ не мала підстав для застосування коригувальних коефіцієнтів до тарифів, що безпосередньо впливає на обсяг фінансування установ. Крім того, НАМН взагалі не надала обґрунтувань щодо необхідності компенсації витрат на лікування так званих «тематичних хворих» — пацієнтів, які беруть участь у наукових дослідженнях.

Не було також налагоджено належної передачі медичної інформації до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що унеможливило внесення установами в повному обсязі даних про надані послуги. Враховуючи, що саме ці дані є основою для розрахунків з боку НСЗУ, така ситуація безпосередньо вплинула на обсяг фінансування установ. Оцінювання медичних інформаційних систем, які використовуються установами для цього, проводилося Академією формально — без перевірки їхньої здатності передавати дані. Контроль за реєстрацією медичного персоналу в ЕСОЗ не налагоджено.

При цьому Голова Рахункової палати відзначила сприяння та розуміння результатів аудиту з боку нового керівництва НАМН.

Рахункова палата надала Кабінету Міністрів України та Національній академії медичних наук низку рекомендацій, спрямованих на усунення недоліків.

- Академії рекомендовано забезпечити відповідність підпорядкованих установ вимогам НСЗУ, а також організувати реєстрацію в ЕСОЗ усіх медичних працівників, які надають послуги, та обов’язкове внесення ними медичних записів у повному обсязі. Окремо наголошено на необхідності підготувати обґрунтування витрат на лікування «тематичних хворих» та високотехнологічності, унікальності та складності медичних послуг, які надають її установи для перегляду тарифів і застосування коригувальних коефіцієнтів. Також визначити чіткі критерії відбору «тематичних хворих».

- Урядові рекомендовано доручити МОЗ та НСЗУ забезпечити належну методичну й консультативну підтримку установам НАМН, зокрема з питань тарифного регулювання.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який взяв участь у обговоренні зазначеного питання, погодився з наданими Рахунковою палатою пропозиціями, наголосивши, що мають бути прийняті управлінські та організаційні рішення для того, щоб усунути виявлені аудиторами недоліки. Своєю чергою президент НАМН Василь Лазоришинець повідомив, що поточна політика інституції спрямована на співпрацю з Урядом, ВРУ, МОЗ та НСЗУ, а отримані зауваження вже розпочали опрацьовувати задля їх усунення.

Звіт про результати аудиту буде надіслано Уряду та Верховній Раді України і незабаром оприлюднено на сайті Рахункової палати.

Фото: rp.gov.ua

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