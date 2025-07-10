xAI представила Grok 4 – Ілон Маск стверджує, що чат-бот перевершує конкурентів

«Це лише питання часу» – Ілон Маск пророкує прорив Grok 4 у науці.

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Американський стартап xAI, заснований Ілоном Маском, презентував четверту версію чат-бота Grok, повідомила компанія. Під час онлайн-трансляції Маск заявив, що за певними характеристиками Grok 4 перевершує рішення OpenAI та інших компаній, зокрема завдяки вдосконаленому голосовому спілкуванню.

«Іноді він може втрачати здоровий глузд, і він ще не винайшов нові технології, не відкрив нові закони фізики, але це лише питання часу».

Раніше цього тижня xAI видалила публікації Grok у соцмережі X через антисемітські коментарі. Компанія заявила, що вжила заходів для блокування ненависницьких висловлювань перед публікацією. «Нам потрібно зробити так, щоб цей ШІ був хорошим ШІ», – підкреслив Маск, не коментуючи образливий характер попередніх публікацій.

Grok, створений за мотивами «Автостопом галактикою», був запущений у листопаді 2023 року.

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