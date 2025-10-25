Суд штату Нью-Йорк відхилив позов про расову упередженість у відборі до престижних шкіл

Суд дійшов висновку, що позивачі не довели факт системної дискримінації темношкірих та латиноамериканських учнів під час вступу до програм для обдарованих дітей.

Апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив позов, у якому міську систему державних шкіл Нью-Йорка звинувачували у дискримінації темношкірих та латиноамериканських учнів під час вступу до програм для обдарованих дітей. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

У позові, поданому ще у березні 2021 року групою з 13 анонімних учнів і громадською організацією, стверджувалося, що система відбору до спеціалізованих і так званих «обдарованих» шкіл є упередженою.

Позивачі наполягали, що тести, зокрема SHSAT (Specialized High School Admissions Test), є культурно необ’єктивними і створюють переваги учням з європейських етнічних груп та азійських спільнот, тоді як школярі афроамериканського та латиноамериканського походження мають менше шансів на вступ.

Рішення судів

Спочатку, у червні 2022 року, суддя Верховного суду штату Франк Нерво відхилив позов, зазначивши, що питання шкільного прийому, навчальної програми та тестування є сферою законодавчої влади, а не судової.

Втім, у березні 2024 року апеляційний суд визнав це рішення помилковим і дозволив справі просунутися далі, вказавши, що суди мають право розглядати подібні випадки, якщо вони стосуються порушення конституційних прав.

Проте 24 жовтня 2025 року Апеляційний суд штату Нью-Йорк в Олбані постановив, що позивачі не змогли довести системної дискримінації чи відмови у праві на базову освіту.

Суд зазначив, що звинувачення «розпливчасті та непідкріплені доказами».

«Скарга не містить конкретних фактів, які б свідчили про загальноміське недофінансування або неадекватність освітніх ресурсів», — зазначив суддя Майкл Гарсія.

Дискусія навколо справи

У своєму рішенні судді наголосили, що усвідомлюють суспільну важливість проблеми, однак їхня роль полягає не у виробленні політики, а у визначенні, чи є позов юридично обґрунтованим.

«Ми поділяємо занепокоєння сторін щодо освітньої нерівності, але це питання мають вирішувати законодавці, школи та громади», — йдеться у рішенні суду.

Натомість суддя Дженні Рівера, яка висловила окрему думку, розкритикувала рішення більшості, заявивши, що позов «викриває дискримінаційні урядові практики, несумісні з демократичними принципами рівності».

«Ця справа змушує задуматися, чи справді освіта є шляхом до рівних можливостей, чи вона лише закріплює нерівність», — зазначила вона у своїй окремій думці.

