Суд штата Нью-Йорк отклонил иск о расовой предвзятости при отборе в престижные школы

07:36, 25 октября 2025
Суд пришел к выводу, что истцы не доказали факт системной дискриминации темнокожих и латиноамериканских учеников при поступлении в программы для одаренных детей.
Фото: AP Photo/Brittainy Newman
Апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил иск, в котором городскую систему государственных школ Нью-Йорка обвиняли в дискриминации темнокожих и латиноамериканских учеников при поступлении в программы для одаренных детей. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

В иске, поданном еще в марте 2021 года группой из 13 анонимных учеников и общественной организацией, утверждалось, что система отбора в специализированные и так называемые «одаренные» школы является предвзятой.

Истцы настаивали, что тесты, в частности SHSAT (Specialized High School Admissions Test), культурно необъективны и создают преимущества для учеников из европейских этнических групп и азиатских сообществ, тогда как школьники афроамериканского и латиноамериканского происхождения имеют меньше шансов на поступление.

Решения судов

Сначала, в июне 2022 года, судья Верховного суда штата Франк Нерво отклонил иск, отметив, что вопросы школьного приема, учебных программ и содержания тестов относятся к компетенции законодательной власти, а не судебной.

Однако в марте 2024 года апелляционный суд признал это решение ошибочным и позволил делу продвинуться дальше, указав, что суды имеют право рассматривать подобные случаи, если они касаются нарушения конституционных прав.

Тем не менее 24 октября 2025 года Апелляционный суд штата Нью-Йорк в Олбани постановил, что истцы не смогли доказать наличие системной дискриминации или отказа в праве на базовое образование.

Суд отметил, что обвинения «расплывчаты и не подкреплены доказательствами».

«Жалоба не содержит конкретных фактов, которые бы свидетельствовали о городском недофинансировании или недостаточности образовательных ресурсов», — заявил судья Майкл Гарсия.

Дискуссия вокруг дела

В своем решении судьи подчеркнули, что осознают общественную важность проблемы, однако их роль заключается не в выработке политики, а в определении, является ли иск юридически обоснованным.

«Мы разделяем обеспокоенность сторон относительно образовательного неравенства, но этот вопрос должны решать законодатели, школы и сообщества», — говорится в решении суда.

В то же время судья Дженни Ривера, выразившая особое мнение, раскритиковала решение большинства, заявив, что иск «раскрывает дискриминационные правительственные практики, несовместимые с демократическими принципами равенства».

«Это дело заставляет задуматься, действительно ли образование является путем к равным возможностям или же оно лишь закрепляет неравенство», — отметила она в своем особом мнении.

