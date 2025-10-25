Суд штата Нью-Йорк отклонил иск о расовой предвзятости при отборе в престижные школы

Апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил иск, в котором городскую систему государственных школ Нью-Йорка обвиняли в дискриминации темнокожих и латиноамериканских учеников при поступлении в программы для одаренных детей. Об этом сообщает Courthouse News.
Что произошло
В иске, поданном еще в марте 2021 года группой из 13 анонимных учеников и общественной организацией, утверждалось, что система отбора в специализированные и так называемые «одаренные» школы является предвзятой.
Истцы настаивали, что тесты, в частности SHSAT (Specialized High School Admissions Test), культурно необъективны и создают преимущества для учеников из европейских этнических групп и азиатских сообществ, тогда как школьники афроамериканского и латиноамериканского происхождения имеют меньше шансов на поступление.
Решения судов
Сначала, в июне 2022 года, судья Верховного суда штата Франк Нерво отклонил иск, отметив, что вопросы школьного приема, учебных программ и содержания тестов относятся к компетенции законодательной власти, а не судебной.
Однако в марте 2024 года апелляционный суд признал это решение ошибочным и позволил делу продвинуться дальше, указав, что суды имеют право рассматривать подобные случаи, если они касаются нарушения конституционных прав.
Тем не менее 24 октября 2025 года Апелляционный суд штата Нью-Йорк в Олбани постановил, что истцы не смогли доказать наличие системной дискриминации или отказа в праве на базовое образование.
Суд отметил, что обвинения «расплывчаты и не подкреплены доказательствами».
«Жалоба не содержит конкретных фактов, которые бы свидетельствовали о городском недофинансировании или недостаточности образовательных ресурсов», — заявил судья Майкл Гарсия.
Дискуссия вокруг дела
В своем решении судьи подчеркнули, что осознают общественную важность проблемы, однако их роль заключается не в выработке политики, а в определении, является ли иск юридически обоснованным.
«Мы разделяем обеспокоенность сторон относительно образовательного неравенства, но этот вопрос должны решать законодатели, школы и сообщества», — говорится в решении суда.
В то же время судья Дженни Ривера, выразившая особое мнение, раскритиковала решение большинства, заявив, что иск «раскрывает дискриминационные правительственные практики, несовместимые с демократическими принципами равенства».
«Это дело заставляет задуматься, действительно ли образование является путем к равным возможностям или же оно лишь закрепляет неравенство», — отметила она в своем особом мнении.
