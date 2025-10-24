Податкова пояснила, чи враховується часткова компенсація за розміщення ВПО до обсягу для обов’язкової ПДВ-реєстрації

Операції, що здійснюються громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями з безоплатного постачання товарів або послуг у період дії воєнного стану, не включаються до загального обсягу постачання, який враховується для визначення необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

У зв’язку з воєнним станом питання внутрішнього переміщення осіб набуло особливої актуальності. Держава активно підтримує власників житла або бізнесу, які надають приміщення для проживання ВПО, у тому числі шляхом часткової компенсації витрат. У цьому контексті виникає важливе податкове питання: чи включається така компенсація до загального обсягу постачання, що враховується при визначенні необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ?

Податкова нагадує, що правові основи благодійної діяльності в Україні визначено у Законі України від 05.07.2012 №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Згідно з пп. 2 ч. 1 ст. 1 Закону №5073 благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом №5073 цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону №5073 суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону №5073, а також інші благодійники та бенефіціари.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розд. V та підрозд. 2 розд. XX ПКУ.

Згідно з пп. «а» п. 185.1 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України, у тому числі операції з безоплатної передачі.

Відповідно до пп. 197.1.15 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених пп. 197.1.15 ПКУ, такі операції оподатковуються на загальних підставах.

Отже, звільненню від оподаткування ПДВ підлягають операції з надання благодійної допомоги, за умови дотримання вимог, визначених пп. 197.1.15 ПКУ, а саме благодійна організація обов’язково повинна мати статус благодійної організації, утвореної і зареєстрованої відповідно до законодавства, а постачання благодійної допомоги набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги повинно бути безоплатним без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації, а також відповідати законодавству про благодійну діяльність та благодійні організації.

Підпунктом 69.12 підрозд. 10 розд. XX ПКУ визначено, що операції, передбачені пп. 197.1.15 ПКУ, що здійснені протягом періоду дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, не включаються такими громадськими об’єднаннями або благодійними організаціями при визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до ст. 181 ПКУ.

Відтак, операції громадських об’єднань та/або благодійних організацій з безоплатного (без будь-якої грошової, матеріальної допомоги або інших видів компенсації) постачання товарів/послуг, що здійснені протягом періоду дії воєнного стану в Україні, зокрема благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації, не враховуються платниками, що здійснюють такі операції, при обрахунку ними загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг для визначення необхідності реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку.

