Які вакансії на ринку праці не затребувані — ТОП-10 професій

Частина спеціальностей в Україні залишається без жодного кандидата — служба зайнятості назвала найменш популярні професії.

На українському ринку праці є десятки вакансій, які залишаються без жодної реакції від шукачів роботи. Державна служба зайнятості оприлюднила перелік спеціальностей, які нині вважаються найменш затребуваними, хоча деякі з них пропонують стабільну роботу та конкурентну оплату.

1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів

Цей фахівець відповідає за технічний стан ескалаторів — від перевірки електричних систем до ремонту механічних деталей. Попри 40 відкритих вакансій, зацікавлених кандидатів немає.

2. Машиніст автомотриси

Працівник залізничного транспорту, який керує спеціальним самохідним вагоном для перевезення пасажирів або вантажів. В Україні — 24 пропозиції, але жодного резюме на цю посаду.

3. Помічник майстра з оброблення волокна та перемотування нитки

Працівники цієї сфери обслуговують ткацькі верстати та в’язальні машини. Від початку року відкрито 16 вакансій, але охочих — нуль.

4. Сажотрус

Фахівець, який очищує димоходи та системи опалення. Незважаючи на важливість цієї роботи для безпеки будинків, 14 вакансій залишаються без претендентів.

5. Монтувальник сцени

Спеціаліст, який готує сцену для вистав, концертів і заходів. У його обов’язки входить монтаж конструкцій, меблів і декорацій. Попри 14 пропозицій, професію «монтувальник сцени» ніхто не вказав у резюме.

6. Лікар-хірург-проктолог

Колопроктолог — висококваліфікований медик, який лікує хвороби прямої та товстої кишки. Вакансій — 13, але жодного бажаючого.

7. Урядовий уповноважений

Така посада вводиться в деяких установах для антикорупційної політики, реформування митниці, захисту прав осіб з інвалідністю та інших важливих сфер. Протягом року у базі Служби зайнятості було 12 таких вакансій.

8. Оцінювач професійної кваліфікації

Такий спеціаліст перевіряє знання та навички кандидатів для відповідності посаді. У Державній службі зайнятості налічується 11 вакансій, але жодного відгуку.

9. Науковий співробітник у сфері бібліотечної справи та науково-технічної інформації

Фахівець займається дослідженнями, розробкою методик і впровадженням нових технологій. На ринку праці з’явилося 11 пропозицій, проте шукачів — немає.

10. Машиніст пересувного бетонозмішувача

Працівник, який керує технікою на будівельних майданчиках і забезпечує приготування бетонних сумішей. Вакансій — 10, кандидатів — 0.

