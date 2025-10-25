Практика судов
Какие вакансии на рынке труда не востребованы — ТОП-10 профессий

07:00, 25 октября 2025
Часть специальностей в Украине остаётся без единого кандидата — служба занятости назвала наименее популярные профессии года.
Иллюстративное фото из открытых источников
На украинском рынке труда есть десятки вакансий, которые остаются без какого-либо отклика от соискателей. Государственная служба занятости опубликовала перечень специальностей, которые сегодня считаются наименее востребованными, хотя некоторые из них предлагают стабильную работу и конкурентную оплату.

1. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов

Этот специалист отвечает за техническое состояние эскалаторов — от проверки электрических систем до ремонта механических деталей. Несмотря на 40 открытых вакансий, заинтересованных кандидатов нет.

2. Машинист автомотрисы

Работник железнодорожного транспорта, который управляет специальным самоходным вагоном для перевозки пассажиров или грузов. В Украине — 24 предложения, но ни одного резюме на эту должность.

3. Помощник мастера по обработке волокна и перемотке нити

Работники этой сферы обслуживают ткацкие станки и вязальные машины. С начала года открыто 16 вакансий, но желающих — ноль.

4. Трубочист

Специалист, который очищает дымоходы и системы отопления. Несмотря на важность этой работы для безопасности домов, 14 вакансий остаются без претендентов.

5. Монтажник сцены

Специалист, который подготавливает сцену для спектаклей, концертов и мероприятий. В его обязанности входит монтаж конструкций, мебели и декораций. Несмотря на 14 предложений, профессию «монтажник сцены» никто не указал в резюме.

6. Врач-хирург-проктолог

Колопроктолог — высококвалифицированный медик, который лечит заболевания прямой и толстой кишки. Вакансий — 13, но ни одного желающего.

7. Правительственный уполномоченный

Такая должность вводится в некоторых учреждениях для реализации антикоррупционной политики, реформирования таможни, защиты прав лиц с инвалидностью и других важных сфер. В течение года в базе Службы занятости было 12 таких вакансий.

8. Оценщик профессиональной квалификации

Такой специалист проверяет знания и навыки кандидатов на соответствие должности. В Государственной службе занятости числится 11 вакансий, но ни одного отклика.

9. Научный сотрудник в сфере библиотечного дела и научно-технической информации

Специалист занимается исследованиями, разработкой методик и внедрением новых технологий. На рынке труда появилось 11 предложений, однако соискателей — нет.

10. Машинист передвижного бетоносмесителя

Работник, который управляет техникой на строительных площадках и обеспечивает приготовление бетонных смесей. Вакансий — 10, кандидатов — 0.

трудовые отношения

