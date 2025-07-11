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Экспертов, проводящих научно-техническую экспертизу, за нарушение академической добросовестности предлагается лишать права проводить экспертизы

08:25, 11 июля 2025
К экспертам, проводящим научно-технические экспертизы объектов – в том числе военной техники – будут предъявлены новые требования относительно академической добросовестности.
Экспертов, проводящих научно-техническую экспертизу, за нарушение академической добросовестности предлагается лишать права проводить экспертизы
Фото: cyberlab.ua
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Экспертов, проводящих научную и научно-техническую экспертизу, смогут лишать права проводить экспертизы в случае нарушения академической добросовестности. Это предусматривает законопроект 10392 «Об академической добросовестности», который рекомендовал принять парламенту в целом комитет Верховной Рады по вопросам образования, и инициаторами которого выступили спикер парламента Руслан Стефанчук, народные депутаты Юлия Гришина, Роман Грищук и другие.

Данный закон также предлагается распространить на осуществление научной и научно-технической экспертизы.

Напомним, что сейчас объектами научной и научно-технической экспертизы могут быть:

  • действующие объекты техники (в том числе военной) и промышленности, сооружения, природные объекты и т.д., в отношении которых возникает потребность получить научно обоснованные экспертные заключения;
  • проекты, программы, предложения различного уровня, по которым необходимо провести научно обоснованный анализ и дать заключение о целесообразности их принятия, внедрения, дальнейшего использования и т.д.

Обязательной научной и научно-технической экспертизе подлежат:

  • государственные целевые научные и научно-технические программы;
  • межгосударственные научные и научно-технические программы, реализуемые на основании международных договоров Украины в пределах ее территории;
  • отраслевые и межотраслевые программы в сфере научной и научно-технической деятельности;
  • инновационные программы и проекты государственного значения.

Итак, законопроект 10392, который вскоре примет Верховная Рада, вводит понятие «академическая добросовестность в экспертной деятельности».

Она, среди прочего, предусматривает, что лица, осуществляющие экспертную деятельность в рамках осуществления научных и научно-технических экспертиз, обязаны соблюдать ценности, принципы и правила академической добросовестности.

В Законе «О научной и научно-технической экспертизе» предлагается ввести принцип ответственности за соблюдение академической добросовестности при проведении экспертизы, достоверность и полноту анализа, обоснованность рекомендаций экспертизы.

За нарушение академической добросовестности при проведении научной, научно-технической экспертизы физические лица, которые на постоянной или профессиональной основе осуществляют деятельность, связанную с оказанием экспертных услуг, лишаются права на проведение научной, научно-технической экспертизы на срок от одного до 3-х лет в порядке, определенном Министерством образования и науки.

Также исключается ч. 2 ст. 19, которая сейчас предусматривает, что сбор и распространение информации относительно физических и юридических лиц – субъектов научной и научно-технической экспертизы осуществляется только с их согласия, если иное не обусловлено договором или поручением на проведение экспертизы.

Организатор научной и научно-технической экспертизы обязан будет обеспечивать соблюдение ценностей, принципов и правил академической добросовестности, требований по защите права интеллектуальной собственности относительно объектов экспертизы и материалов, предоставленных для подготовки экспертных заключений.

В свою очередь, эксперт научной и научно-технической экспертизы будет обязан соблюдать ценности, принципы и правила академической добросовестности.

Кроме того, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», данный законопроект также предлагает распространить отсрочку от мобилизации на членов НАЗЯВО и отдельных работников секретариата Агентства.

Также он предусматривает, что студенты смогут использовать искусственный интеллект в работах, но только добросовестно.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект

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