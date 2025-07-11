Экспертов, проводящих научно-техническую экспертизу, за нарушение академической добросовестности предлагается лишать права проводить экспертизы

Экспертов, проводящих научную и научно-техническую экспертизу, смогут лишать права проводить экспертизы в случае нарушения академической добросовестности. Это предусматривает законопроект 10392 «Об академической добросовестности», который рекомендовал принять парламенту в целом комитет Верховной Рады по вопросам образования, и инициаторами которого выступили спикер парламента Руслан Стефанчук, народные депутаты Юлия Гришина, Роман Грищук и другие.
Данный закон также предлагается распространить на осуществление научной и научно-технической экспертизы.
Напомним, что сейчас объектами научной и научно-технической экспертизы могут быть:
Обязательной научной и научно-технической экспертизе подлежат:
Итак, законопроект 10392, который вскоре примет Верховная Рада, вводит понятие «академическая добросовестность в экспертной деятельности».
Она, среди прочего, предусматривает, что лица, осуществляющие экспертную деятельность в рамках осуществления научных и научно-технических экспертиз, обязаны соблюдать ценности, принципы и правила академической добросовестности.
В Законе «О научной и научно-технической экспертизе» предлагается ввести принцип ответственности за соблюдение академической добросовестности при проведении экспертизы, достоверность и полноту анализа, обоснованность рекомендаций экспертизы.
За нарушение академической добросовестности при проведении научной, научно-технической экспертизы физические лица, которые на постоянной или профессиональной основе осуществляют деятельность, связанную с оказанием экспертных услуг, лишаются права на проведение научной, научно-технической экспертизы на срок от одного до 3-х лет в порядке, определенном Министерством образования и науки.
Также исключается ч. 2 ст. 19, которая сейчас предусматривает, что сбор и распространение информации относительно физических и юридических лиц – субъектов научной и научно-технической экспертизы осуществляется только с их согласия, если иное не обусловлено договором или поручением на проведение экспертизы.
Организатор научной и научно-технической экспертизы обязан будет обеспечивать соблюдение ценностей, принципов и правил академической добросовестности, требований по защите права интеллектуальной собственности относительно объектов экспертизы и материалов, предоставленных для подготовки экспертных заключений.
В свою очередь, эксперт научной и научно-технической экспертизы будет обязан соблюдать ценности, принципы и правила академической добросовестности.
Кроме того, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», данный законопроект также предлагает распространить отсрочку от мобилизации на членов НАЗЯВО и отдельных работников секретариата Агентства.
Также он предусматривает, что студенты смогут использовать искусственный интеллект в работах, но только добросовестно.
Автор: Наталя Мамченко
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