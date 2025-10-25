Україна перейде на зимовий час у ніч на 26 жовтня

Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад.

У ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час — о 4-й годині ранку стрілки годинника переведуть на одну годину назад. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Традиційно перехід на зимовий час в Україні відбувається в останню неділю жовтня.

Більшість сучасних гаджетів, зокрема смартфони та комп’ютери, оновлять час автоматично, якщо увімкнена відповідна функція.

Нагадаємо, що годинники в Україні мали більше не переводити на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні № 4201. Згодом законопроект підписав голова Верховної Ради і його направили на підпис Президенту.

Президент Володимир Зеленський його досі не підписав.

