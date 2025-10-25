Украина перейдет на зимнее время в ночь на 26 октября

Стрелки часов необходимо перевести на час назад.

В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время — в 4 утра стрелки часов переведут на один час назад. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года.

Традиционно переход на зимнее время в Украине проходит в последнее воскресенье октября.

Большинство современных гаджетов, включая смартфоны и компьютеры, обновят время автоматически, если включена соответствующая функция.

Напомним, что часы в Украине должны больше не переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады и был направлен на подпись Президенту.

Президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал.

