Украина перейдет на зимнее время в ночь на 26 октября

В ночь на 26 октября Украина перейдет на зимнее время — в 4 утра стрелки часов переведут на один час назад. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года.
Традиционно переход на зимнее время в Украине проходит в последнее воскресенье октября.
Большинство современных гаджетов, включая смартфоны и компьютеры, обновят время автоматически, если включена соответствующая функция.
Напомним, что часы в Украине должны больше не переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201. Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады и был направлен на подпись Президенту.
Президент Владимир Зеленский его до сих пор не подписал.
