Трамп заявив, що на зустрічі з Сі Цзіньпіном обговорить війну в Україні

08:30, 25 жовтня 2025
Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод — Трамп про майбутню зустріч з Сі Цзіньпіном.
Фото: scmp.com
У ході свого візиту до Індо-Тихоокеанського регіону президент США Дональд Трамп планує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном для проведення переговорів. Під час брифінгу йому поставили питання щодо того, якої реакції він очікує від Китаю стосовно дій Росії. У своїй відповіді Трамп натякнув, що сподівається на вплив Пекіна на позицію Москви щодо України.

"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань... - це відносини між Росією та Україною", - сказав Трамп.

Трамп зазначив, що щотижня у цій війні втрачають життя близько семи тисяч людей, і, за його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін також зацікавлений у якнайшвидшому завершенні конфлікту.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на трьох чиновників Білого дому,  Трамп також під час своєї поїздки до Індо-Тихоокеанського регіону має намір обговорити із Сі Цзіньпіном питання російської нафти. 

Однак, зустріч головним чином фокусуватиметься на торгівлі та критичних мінералах.

"Неможливо передбачити, які теми порушить Китай. Президент має намір зосередитися на торгівлі та економічних відносинах між США та Китаєм, зокрема з огляду на недавні подій із боку Китаю, які загрожують глобальній економічній стабільності", – повідомив чиновник Білого дому.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним. 

Як відомо, що США запровадили нові масштабні санкції проти РФ – під обмеженнями «Роснефть» і «Лукойл».

