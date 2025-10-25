Практика судов
Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином обсудит войну в Украине

08:30, 25 октября 2025
Я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений – Трамп о предстоящей встрече с Си Цзиньпином.
В ходе своего визита в Индо-Тихоокеанский регион президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином для проведения переговоров. Во время брифинга ему задали вопрос о том, какую реакцию он ожидает от Китая в связи с действиями России. В своём ответе Трамп намекнул, что надеется на влияние Пекина на позицию Москвы по Украине.

«Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень серьёзные санкции против России. Я думаю, что эти санкции... они очень жёсткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. Как вы знаете, у меня хорошие отношения с председателем Си... мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча... Я думаю, мы заключим несколько хороших сделок. Один из вопросов... — это отношения между Россией и Украиной», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что каждую неделю в этой войне погибает около семи тысяч человек, и, по его словам, лидер Китая Си Цзиньпин также заинтересован в скорейшем завершении конфликта.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на трёх чиновников Белого дома, Трамп также во время своей поездки в Индо-Тихоокеанский регион намерен обсудить с Си Цзиньпином вопрос российской нефти.

Однако встреча в основном будет сосредоточена на торговле и критически важных минералах.

«Невозможно предсказать, какие темы поднимет Китай. Президент намерен сосредоточиться на торговле и экономических отношениях между США и Китаем, особенно с учётом недавних шагов со стороны Китая, которые угрожают глобальной экономической стабильности», — сообщил чиновник Белого дома.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп ввел первые санкции против России с момента своего возвращения на должность главы Белого дома из-за разочарования Путиным.

Как известно, США ввели новые масштабные санкции против РФ – под ограничениями «Роснефть» и «Лукойл».

Идентификатор медиа – R40-02154.

