Українцям нагадали, як відновити втрачене пенсійне посвідчення

Для відновлення втраченого пенсійного посвідчення треба зробити кілька кроків.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, як відновити втрачене пенсійне посвідчення.

«Документ можна відновити як офлайн, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, так і онлайн - через вебпортал електронних послуг portal.pfu.gov.ua чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд», - заявили у ПФ.

У випадку звернення через вебпортал потрібно увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису), у лівому боковому меню натиснути на розділ «Щодо пенсійного забезпечення», обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Далі потрібно уважно ознайомитись із запропонованою інструкцією, у вкладці «Орган ПФУ» обрати «Головне управління ПФУ в області», заповнити необхідні поля анкети та завантажити скановані копії документів (РНОКПП, документ, що посвідчує особу, фото та зразок чорно-білого підпису пенсіонера).

Після цього необхідно надати згоду на обробку персональних даних, сформувати заяву, перевірити внесені дані та надіслати її.

При використанні для замовлення нового посвідчення мобільного додатку «Пенсійний фонд» у ньому необхідно обрати опцію «До ПФУ», розділ «Комунікації до ПФУ» і далі — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

У ПФ додали, що за бажанням є можливість оформити е-пенсійне посвідчення: воно відображається на Порталі Дія та має таку ж юридичну силу, як і паперове.

