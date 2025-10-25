Украинцам напомнили, как восстановить утерянное пенсионное удостоверение

Чтобы восстановить утерянное пенсионное удостоверение, нужно выполнить несколько шагов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, как восстановить утерянное пенсионное удостоверение.

«Документ можно восстановить как офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и онлайн — через веб-портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua или мобильное приложение “Пенсионный фонд”», — сообщили в ПФУ.

В случае обращения через веб-портал необходимо войти в личный кабинет с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), в левом боковом меню выбрать раздел «Относительно пенсионного обеспечения», затем пункт «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Далее нужно внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией, в разделе «Орган ПФУ» выбрать «Главное управление ПФУ в области», заполнить необходимые поля анкеты и загрузить отсканированные копии документов (РНОКПП, документ, удостоверяющий личность, фото и образец черно-белой подписи пенсионера).

После этого необходимо дать согласие на обработку персональных данных, сформировать заявление, проверить внесенные данные и отправить его.

При использовании для заказа нового удостоверения мобильного приложения «Пенсионный фонд» нужно выбрать опцию «До ПФУ», раздел «Коммуникации к ПФУ» и далее — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

В ПФУ добавили, что при желании можно оформить электронное пенсионное удостоверение: оно отображается на портале «Дія» и имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

