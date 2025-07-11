Из Украины в багажнике пытались вывезти скрипку, которой более 150 лет

Львовские таможенники остановили возможную культурную потерю.

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Пограничники 7-го Карпатского отряда совместно с Львовской таможней обнаружили в пункте пропуска «Грушев» скрипку, датированную 1872 годом, которая, вероятно, имеет культурную или историческую ценность, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Инструмент нашли в багажнике автомобиля Opel, которым управлял 42-летний гражданин Украины, во время проверки на выезд из страны. Таможенники составили протокол о нарушении, а дальнейшую судьбу скрипки определит экспертиза, которая установит ее ценность.

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