Чоловікам, які не проходили базову підготовку, присвоюватимуть звання «солдат запасу»

Уряд оновив правила військового обліку та призову під час мобілізації: що зміниться.

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Кабінет Міністрів України 30 липня ухвалив постанову, яка впорядковує та деталізує окремі процедури військового обліку та призову громадян на службу в умовах мобілізації. Документ передбачає низку нововведень, що мають спростити та автоматизувати процеси.

Згідно з постановою «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації», відтепер:

жінки з медичною освітою автоматично беруться на військовий облік без необхідності особистої присутності в ТЦК та СП;

автоматично беруться на військовий облік без необхідності особистої присутності в ТЦК та СП; повістки можна буде надсилати рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою проживання;

можна буде надсилати рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою проживання; військове звання «солдат (матрос) запасу» присвоюватиметься автоматично одночасно з взяттям на облік особам, які досягли 25 років і не проходили військову службу чи базову підготовку — без виклику до ТЦК та СП;

присвоюватиметься автоматично одночасно з взяттям на облік особам, які досягли 25 років і не проходили військову службу чи базову підготовку — без виклику до ТЦК та СП; система «Оберіг» використовуватиметься для автоматичного формування поіменних списків осіб, які підлягають призову, з метою організації відправки команд.

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