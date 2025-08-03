У Харкові затримали чоловіка, який вистрелив у ветерана ЗСУ — відео

Пораненого 22-річного хлопця доставили до лікарні.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Індустріальному районі Харкова невідомий чоловік вистрелив у хлопця з протезом та після цього почав бити. Відео інциденту оприлюднили 3 серпня у соцмережах.

За даними «Суспільного», пораненого 22-річного хлопця доставили до лікарні. Він повідомив, що в нього стріляв невідомий.

У пораненого — забійна рана передньої черевної стінки, розповів «Суспільному» директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Як видно на відео, яке оприлюднили у соцмережах, чоловік прицілюється і стріляє в іншого, який має протез на правій нозі. Поранений хапається за живіт і падає, після чого стрілець підходить до нього і починає бити. Перехожі намагаються відтягнути стрілка від пораненого.

Згодом у пресслужбі поліції Харківської області заявили, що затримали зловмисника, який стріляв у ветерана ЗСУ.

Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.

«22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ - госпіталізовано.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - заявили у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.