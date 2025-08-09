Висохле Каховське водосховище регулярно охоплює вогонь — Держекоінспекція, відео

У Держекоінспекції кажуть, що займання виникають раптово, однак поширюються стрімко, а по собі залишають випалену землю.

Каховське водосховище, що осушилося після підриву ГЕС у 2023 році, охопили пожежі. На висохлому дні вогонь спалахує раптово й миттєво розповсюджується. Відео масштабного займання опублікувала Державна екологічна інспекція Південного округу.

«Каховське водосховище висохло — тепер горить. Не ускладнюйте й без того складну ситуацію. Каховське водосховище, оголене дно — після знищення греблі ми втратили не лише воду, а й природну рівновагу. Сьогодні ці пересохлі території регулярно охоплює вогонь. Пожежі виникають раптово, стрімко поширюються і залишають по собі випалену землю», – йдеться у повідомленні.

У Держекоінспекції зазначили, що на місці водосховища горять залишки очерету, сухостій, чагарники. Це все могло б стати основою для відновлення зруйнованої екосистеми. Через пожежі гинуть дикі тварини та знищується середовище, у якому живуть птахи та плазуни.

Дим від горіння забруднює середовище, а рятувальникам доводиться працювати у складних та навіть небезпечних умовах.

