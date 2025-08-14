Шахраї маскуються під «допомогу від ООН»: ЦПД попереджає про нову аферу

ЦПД при РНБО попереджає про нову шахрайську схему з «допомогою від ООН».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що шахраї продовжують розсилати громадянам фейкові повідомлення про нібито грошову допомогу від ООН.

Щоб надати схемі більшої правдоподібності, зловмисники вказують один із українських банків для отримання виплат.

У ЦПД наголошують: це шахрайство, мета якого — викрадення особистих даних та заволодіння коштами громадян.

Фахівці закликають не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити персональні дані, а перевіряти достовірну інформацію про будь-які виплати лише на офіційних ресурсах державних органів.

Нагадаємо, що в Україні почастішали випадки телефонного шахрайства, коли зловмисники видають себе за представників мобільних операторів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.