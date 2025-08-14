Мошенники маскируются под «помощь от ООН»: ЦПД предупреждает о новой афере

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что мошенники продолжают рассылать гражданам фейковые сообщения о якобы денежной помощи от ООН.
Чтобы придать схеме большую правдоподобность, злоумышленники указывают один из украинских банков для получения выплат.
В ЦПД подчеркивают: это мошенничество, цель которого — кража личных данных и завладение средствами граждан.
Специалисты призывают не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить персональные данные, а проверять достоверную информацию о любых выплатах только на официальных ресурсах государственных органов.
Напомним, что в Украине участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за представителей мобильных операторов.
