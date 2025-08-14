Мошенники маскируются под «помощь от ООН»: ЦПД предупреждает о новой афере

ЦПД при СНБО предупреждает о новой мошеннической схеме с «помощью от ООН».

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что мошенники продолжают рассылать гражданам фейковые сообщения о якобы денежной помощи от ООН.

Чтобы придать схеме большую правдоподобность, злоумышленники указывают один из украинских банков для получения выплат.

В ЦПД подчеркивают: это мошенничество, цель которого — кража личных данных и завладение средствами граждан.

Специалисты призывают не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить персональные данные, а проверять достоверную информацию о любых выплатах только на официальных ресурсах государственных органов.

Напомним, что в Украине участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за представителей мобильных операторов.

