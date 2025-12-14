Принцип «витягнутої руки»: коли податкова починає перевірку і що варто знати бізнесу

Контроль трансфертного ціноутворення має чіткі строки, процедури та обмеження для податкових органів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкові перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки» залишаються одними з найтриваліших і найскладніших форм контролю у сфері трансфертного ціноутворення. Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало ключові правила, строки та особливості таких перевірок.

Що таке перевірка принципу «витягнутої руки»

Перевірка дотримання принципу «витягнутої руки» — це документальна позапланова перевірка, метою якої є встановлення відповідності умов контрольованих операцій ринковим. Вона проводиться відповідно до Податкового кодексу України та Порядку № 344, затвердженого наказом Мінфіну.

Йдеться про контроль трансфертного ціноутворення — тобто операцій між пов’язаними особами або з нерезидентами, які можуть впливати на оподаткування.

Коли податкова може призначити перевірку

Рішення про проведення перевірки ухвалюється керівником контролюючого органу за наявності підстав, визначених статтею 39 та статтею 78 ПКУ. Таке рішення оформлюється наказом, і саме з дати його прийняття починається відлік строку перевірки.

Важливо: питання дотримання принципу «витягнутої руки» не може бути предметом планової перевірки, за винятком окремих норм ПКУ.

Скільки триває перевірка

Загальний строк проведення перевірки не повинен перевищувати 18 місяців. Він обчислюється з дня ухвалення рішення про перевірку до дня складення акта або довідки.

Водночас закон передбачає можливість продовження строку ще до 12 місяців, якщо виникає необхідність:

отримання інформації від іноземних податкових органів;

проведення експертизи;

перекладу документів українською мовою.

При цьому збільшення строку перевірки за бажанням платника податків не допускається.

Коли строк перевірки переривається

Перебіг строку зупиняється, якщо платник податків оскаржує дії податкового органу в суді — до моменту завершення судових процедур.

Крім того, кожні шість місяців податкова зобов’язана інформувати платника про поточний стан проведення перевірки.

Які документи можуть вимагати

Платник податків зобов’язаний надати документи, пов’язані з предметом перевірки, протягом 10 робочих днів з дати її початку. Податкова має право запитувати:

документацію з трансфертного ціноутворення;

майстер-файл та звіт у розрізі країн;

фінансові та господарські документи;

письмові пояснення посадових осіб.

Документи можуть надаватися як у паперовій, так і в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи.

Якщо документи не надано

У разі ненадання інформації на усний запит податкова надсилає письмовий запит, на який платник має відповісти протягом 15 робочих днів. За необхідності контролюючий орган може:

звертатися до інших платників податків;

проводити зустрічні звірки;

ініціювати міжнародні податкові запити.

Обмеження для податкової

Податковий орган не має права проводити більше однієї перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки» одного платника протягом календарного року. Повторні перевірки за тими самими операціями заборонені, за винятком випадків, прямо передбачених ПКУ.

Водночас така перевірка не перешкоджає проведенню інших видів податкового контролю, передбачених статтею 75 ПКУ.

Зберігання документів

Платники податків зобов’язані зберігати документацію з трансфертного ціноутворення не менше 2555 днів, а в окремих випадках — довше, якщо строки давності зупиняються відповідно до закону.

Висновок

Таким чином, перевірка з питань дотримання принципу «витягнутої руки» є складною, тривалою та процедурно чітко регламентованою. Максимальний строк її проведення — 18 місяців із можливістю продовження ще на 12 місяців, але виключно з підстав, визначених Податковим кодексом України.

Податкові органи зобов’язані діяти лише в межах закону, а платникам варто завчасно готувати документацію та розуміти свої права й обов’язки під час такого виду контролю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.