Принцип «вытянутой руки»: когда налоговая начинает проверку и что стоит знать бизнесу

Контроль трансфертного ценообразования имеет четкие сроки, процедуры и ограничения для налоговых органов.

Налоговые проверки по вопросам соблюдения принципа «вытянутой руки» остаются одними из самых продолжительных и сложных форм контроля в сфере трансфертного ценообразования. Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило ключевые правила, сроки и особенности таких проверок.

Что такое проверка принципа «вытянутой руки»

Проверка соблюдения принципа «вытянутой руки» — это документальная внеплановая проверка, целью которой является установление соответствия условий контролируемых операций рыночным. Она проводится в соответствии с Налоговым кодексом Украины и Порядком № 344, утвержденным приказом Минфина.

Речь идет о контроле трансфертного ценообразования — то есть операций между связанными лицами или с нерезидентами, которые могут влиять на налогообложение.

Когда налоговая может назначить проверку

Решение о проведении проверки принимается руководителем контролирующего органа при наличии оснований, определенных статьей 39 и статьей 78 НКУ. Такое решение оформляется приказом, и именно с даты его принятия начинается отсчет срока проверки.

Важно: вопрос соблюдения принципа «вытянутой руки» не может быть предметом плановой проверки, за исключением отдельных норм НКУ.

Сколько длится проверка

Общий срок проведения проверки не должен превышать 18 месяцев. Он исчисляется со дня принятия решения о проведении проверки до дня составления акта или справки.

В то же время закон предусматривает возможность продления срока еще до 12 месяцев, если возникает необходимость:

получения информации от иностранных налоговых органов;

проведения экспертизы;

перевода документов на украинский язык.

При этом увеличение срока проверки по желанию налогоплательщика не допускается.

Когда срок проверки прерывается

Течение срока приостанавливается, если налогоплательщик обжалует действия налогового органа в суде — до момента завершения судебных процедур.

Кроме того, каждые шесть месяцев налоговый орган обязан информировать налогоплательщика о текущем состоянии проведения проверки.

Какие документы могут требовать

Налогоплательщик обязан предоставить документы, связанные с предметом проверки, в течение 10 рабочих дней с даты ее начала. Налоговый орган имеет право запрашивать:

документацию по трансфертному ценообразованию;

мастер-файл и отчет в разрезе стран;

финансовые и хозяйственные документы;

письменные пояснения должностных лиц.

Документы могут предоставляться как в бумажной, так и в электронной форме с соблюдением требований законодательства об электронных документах.

Если документы не предоставлены

В случае непредоставления информации по устному запросу налоговый орган направляет письменный запрос, на который налогоплательщик должен ответить в течение 15 рабочих дней. При необходимости контролирующий орган может:

обращаться к другим налогоплательщикам;

проводить встречные сверки;

инициировать международные налоговые запросы.

Ограничения для налоговой

Налоговый орган не имеет права проводить более одной проверки по вопросам соблюдения принципа «вытянутой руки» одного налогоплательщика в течение календарного года. Повторные проверки по тем же операциям запрещены, за исключением случаев, прямо предусмотренных НКУ.

В то же время такая проверка не препятствует проведению других видов налогового контроля, предусмотренных статьей 75 НКУ.

Хранение документов

Налогоплательщики обязаны хранить документацию по трансфертному ценообразованию не менее 2555 дней, а в отдельных случаях — дольше, если сроки давности приостанавливаются в соответствии с законом.

Вывод

Таким образом, проверка по вопросам соблюдения принципа «вытянутой руки» является сложной, продолжительной и процедурно четко регламентированной. Максимальный срок ее проведения — 18 месяцев с возможностью продления еще на 12 месяцев, но исключительно по основаниям, определенным Налоговым кодексом Украины.

Налоговые органы обязаны действовать исключительно в рамках закона, а налогоплательщикам стоит заблаговременно готовить документацию и понимать свои права и обязанности при таком виде контроля.

