В Австралії парашутист зачепився за літак на висоті 4500 метрів

17:31, 14 грудня 2025
Парашутист завис на літаку під час стрибка.
В Австралії парашутист зачепився за літак на висоті 4500 метрів
Фото: depositphotos
В Австралії парашутист під час стрибка зачепився парашутом за літак, повиснувши на ньому на висоті близько 4,5 тисячі метрів. Про це повідомило Австралійське бюро безпеки транспорту.

Подія трапилася 20 вересня у штаті Квінсленд. Парашутисти з клубу Far North Freefall планували виконати повітряну формацію з 16 осіб у вільному падінні з літака Cessna 208. 17-й учасник мав знімати відео під час стрибка.

Після набору висоти пілот дав сигнал парашутистам до виходу. Оператор стояв на невеликій сходинці, тримаючись за фюзеляж зовні та позаду дверей кабіни. Коли перший парашутист вийшов, його запасний парашут ненавмисно розкрився, скинувши оператора у вільне падіння. Парашутист при цьому зачепився стропами за стабілізатор літака.

Спочатку пілот не усвідомлював, що трапилося, але помітив раптовий крен літака та зниження швидкості. Щоб стабілізувати політ, він додав потужності й докладав значних зусиль до керування. Інші парашутисти повідомили пілота про інцидент.

Відповідальний за розвантаження наказав решті парашутистів залишити літак. Протягом 15 секунд 13 осіб успішно стрибнули, а останні двоє залишилися у дверях, спостерігаючи, як постраждалий оператор намагається звільнитися за допомогою ножа-гачка.

Парашутист перерізав 11 строп і випустив основний парашут, після чого останні двоє парашутистів залишили літак. Пілот оголосив MAYDAY диспетчерській службі центру Брісбена, зазначивши про «мінімальний вплив на керування».

Літак вдалося приземлити, хоча горизонтальний стабілізатор зазнав значних пошкоджень. Сам парашутист приземлився з незначними пораненнями та синцями на лівій гомілці і глибокою раною на правій.

Австралійське бюро безпеки транспорту розпочало розслідування інциденту для з’ясування причин розкриття запасного парашута і заходів безпеки під час стрибків з літака.

Ситуація стала рідкісним випадком у світовій практиці стрибків з парашутом та підкреслила важливість дотримання техніки безпеки й належної підготовки операторів під час зйомки у повітрі.

