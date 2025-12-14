  1. В мире

В Австралии парашютист зацепился за самолет на высоте 4500 метров

17:31, 14 декабря 2025
Парашютист завис на самолете во время прыжка.
В Австралии парашютист зацепился за самолет на высоте 4500 метров
Фото: depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Австралии парашютист во время прыжка зацепился парашютом за самолет, повиснув на нем на высоте около 4,5 тысячи метров. Об этом сообщило Австралийское бюро безопасности транспорта.

Инцидент произошел 20 сентября в штате Квинсленд. Парашютисты из клуба Far North Freefall планировали выполнить воздушную формацию из 16 человек в свободном падении с самолета Cessna 208. 17-й участник должен был снимать видео во время прыжка.

После набора высоты пилот дал сигнал парашютистам к выходу. Оператор стоял на небольшой ступеньке, держась за фюзеляж снаружи и позади двери кабины. Когда первый парашютист вышел, его запасной парашют непреднамеренно раскрылся, сбросив оператора в свободное падение. Парашютист при этом зацепился стропами за стабилизатор самолета.

Сначала пилот не осознавал, что произошло, но заметил внезапный крен самолета и снижение скорости. Чтобы стабилизировать полет, он добавил мощности и приложил значительные усилия к управлению. Другие парашютисты сообщили пилоту об инциденте.

Ответственный за разгрузку приказал остальным парашютистам покинуть самолет. В течение 15 секунд 13 человек успешно прыгнули, а последние двое остались в дверях, наблюдая, как пострадавший оператор пытается освободиться с помощью ножа-крючка.

Парашютист перерезал 11 строп и выпустил основной парашют, после чего последние два парашютиста покинули самолет. Пилот объявил MAYDAY диспетчерской службе центра Брисбена, отметив «минимальное влияние на управление».

Самолет удалось приземлить, хотя горизонтальный стабилизатор получил значительные повреждения. Сам парашютист приземлился с незначительными ранениями и синяками на левой голени и глубокой раной на правой.

Австралийское бюро безопасности транспорта начало расследование инцидента для выяснения причин раскрытия запасного парашюта и мер безопасности при прыжках с самолета.

Ситуация стала редким случаем в мировой практике прыжков с парашютом и подчеркнула важность соблюдения техники безопасности и надлежащей подготовки операторов во время съемки в воздухе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

авиация Австралия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]