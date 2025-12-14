В Австралии парашютист зацепился за самолет на высоте 4500 метров

Парашютист завис на самолете во время прыжка.

В Австралии парашютист во время прыжка зацепился парашютом за самолет, повиснув на нем на высоте около 4,5 тысячи метров. Об этом сообщило Австралийское бюро безопасности транспорта.

Инцидент произошел 20 сентября в штате Квинсленд. Парашютисты из клуба Far North Freefall планировали выполнить воздушную формацию из 16 человек в свободном падении с самолета Cessna 208. 17-й участник должен был снимать видео во время прыжка.

После набора высоты пилот дал сигнал парашютистам к выходу. Оператор стоял на небольшой ступеньке, держась за фюзеляж снаружи и позади двери кабины. Когда первый парашютист вышел, его запасной парашют непреднамеренно раскрылся, сбросив оператора в свободное падение. Парашютист при этом зацепился стропами за стабилизатор самолета.

Сначала пилот не осознавал, что произошло, но заметил внезапный крен самолета и снижение скорости. Чтобы стабилизировать полет, он добавил мощности и приложил значительные усилия к управлению. Другие парашютисты сообщили пилоту об инциденте.

Ответственный за разгрузку приказал остальным парашютистам покинуть самолет. В течение 15 секунд 13 человек успешно прыгнули, а последние двое остались в дверях, наблюдая, как пострадавший оператор пытается освободиться с помощью ножа-крючка.

Парашютист перерезал 11 строп и выпустил основной парашют, после чего последние два парашютиста покинули самолет. Пилот объявил MAYDAY диспетчерской службе центра Брисбена, отметив «минимальное влияние на управление».

Самолет удалось приземлить, хотя горизонтальный стабилизатор получил значительные повреждения. Сам парашютист приземлился с незначительными ранениями и синяками на левой голени и глубокой раной на правой.

Австралийское бюро безопасности транспорта начало расследование инцидента для выяснения причин раскрытия запасного парашюта и мер безопасности при прыжках с самолета.

Ситуация стала редким случаем в мировой практике прыжков с парашютом и подчеркнула важность соблюдения техники безопасности и надлежащей подготовки операторов во время съемки в воздухе.

