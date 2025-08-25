Практика судів
Майже половина українських ІТ-фахівців розглядають еміграцію — дослідження

12:53, 25 серпня 2025
Кожен другий український айтівець розглядає можливість виїзду за кордон, але значна частина фахівців планує залишитися в Україні.
48% українських ІТ-фахівців думають про виїзд за кордон, тоді як стільки ж планують залишитися в Україні. На рішення впливають стать, вік, регіон та особисті обставини. Про це свідчать результати літнього дослідження DOU.

Хто більше схильний до еміграції

Чоловіки частіше планують виїзд: 16% активно готуються до переїзду, серед жінок — лише 5%.

Жінки частіше повертаються з-за кордону — 14% проти 3% чоловіків.

Молодь до 25 років (53%) більше прагне виїхати через цікавість до інших культур і можливості для кар’єри. Старші спеціалісти рідше планують повернення.

Регіональні відмінності: айтівці зі сходу та півдня (Дніпро, Одеса, Миколаїв) частіше думають про еміграцію (15–20%). На заході (Львів, Тернопіль) таких лише до 12%. В Ужгороді — 20%.

Українські айтівці за кордоном

Серед тих, хто вже виїхав:

  • 42% не визначилися щодо повернення,
  • 37% не планують повертатися,
  • 20% хочуть повернутися.

Найвищу готовність до повернення фіксують в Угорщині (42%), найнижчу — у США та Канаді (8–10%).

Чому хочуть виїхати, а що утримує вдома

Основні причини еміграції: недовіра до влади (69%), безпекові ризики (65%), страх мобілізації (65%, серед чоловіків без бронювання — 78%).

Утримують в Україні: родина (68%), віра в майбутнє країни та бажання долучитися до її розвитку (65%).

72% тих, хто планує повернення, зізнаються, що сумують за звичним життям в Україні.

Фінансовий фактор

Дохід майже не впливає на рішення щодо еміграції. Водночас ті, хто має значні заощадження, частіше планують залишитися за кордоном (39%).

