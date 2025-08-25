Почти половина украинских ИТ-специалистов рассматривают эмиграцию — исследование

Каждый второй украинский айтивец рассматривает возможность выезда за границу, но значительная часть специалистов планирует остаться в Украине.

48% украинских ИТ-специалистов думают о выезде за границу, тогда как столько же планируют остаться в Украине. На решение влияют пол, возраст, регион и личные обстоятельства. Об этом свидетельствуют результаты летнего исследования DOU.

Кто больше склонен к эмиграции

Мужчины чаще планируют выезд: 16% активно готовятся к переезду, среди женщин — лишь 5%.

Женщины чаще возвращаются из-за границы — 14% против 3% мужчин.

Молодёжь до 25 лет (53%) больше стремится уехать из-за интереса к другим культурам и карьерных возможностей. Старшие специалисты реже планируют возвращение.

Региональные различия: айтишники с востока и юга (Днепр, Одесса, Николаев) чаще думают об эмиграции (15–20%). На западе (Львов, Тернополь) таких лишь до 12%. В Ужгороде — 20%.

Украинские айтишники за границей

Среди тех, кто уже уехал:

42% не определились по поводу возвращения,

37% не планируют возвращаться,

20% хотят вернуться.

Наивысшую готовность к возвращению фиксируют в Венгрии (42%), наименьшую — в США и Канаде (8–10%).

Почему хотят уехать, а что удерживает дома

Основные причины эмиграции: недоверие к власти (69%), риски безопасности (65%), страх мобилизации (65%, среди мужчин без брони — 78%).

Удерживают в Украине: семья (68%), вера в будущее страны и желание участвовать в её развитии (65%).

72% тех, кто планирует возвращение, признаются, что скучают по привычной жизни в Украине.

Финансовый фактор

Доход почти не влияет на решение об эмиграции. В то же время те, кто имеет значительные сбережения, чаще планируют остаться за границей (39%).

