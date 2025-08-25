Почти половина украинских ИТ-специалистов рассматривают эмиграцию — исследование

48% украинских ИТ-специалистов думают о выезде за границу, тогда как столько же планируют остаться в Украине. На решение влияют пол, возраст, регион и личные обстоятельства. Об этом свидетельствуют результаты летнего исследования DOU.
Кто больше склонен к эмиграции
Мужчины чаще планируют выезд: 16% активно готовятся к переезду, среди женщин — лишь 5%.
Женщины чаще возвращаются из-за границы — 14% против 3% мужчин.
Молодёжь до 25 лет (53%) больше стремится уехать из-за интереса к другим культурам и карьерных возможностей. Старшие специалисты реже планируют возвращение.
Региональные различия: айтишники с востока и юга (Днепр, Одесса, Николаев) чаще думают об эмиграции (15–20%). На западе (Львов, Тернополь) таких лишь до 12%. В Ужгороде — 20%.
Украинские айтишники за границей
Среди тех, кто уже уехал:
Наивысшую готовность к возвращению фиксируют в Венгрии (42%), наименьшую — в США и Канаде (8–10%).
Почему хотят уехать, а что удерживает дома
Основные причины эмиграции: недоверие к власти (69%), риски безопасности (65%), страх мобилизации (65%, среди мужчин без брони — 78%).
Удерживают в Украине: семья (68%), вера в будущее страны и желание участвовать в её развитии (65%).
72% тех, кто планирует возвращение, признаются, что скучают по привычной жизни в Украине.
Финансовый фактор
Доход почти не влияет на решение об эмиграции. В то же время те, кто имеет значительные сбережения, чаще планируют остаться за границей (39%).
