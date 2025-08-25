Сибіга висміяв заяву Лаврова про «нелегітимність» Зеленського.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко розкритикував заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який назвав президента України Володимира Зеленського нелегітимним. Сибіга назвав ці слова абсурдними, наголосивши, що Лавров, який обіймає посаду 21 рік, і сам служить лідеру, який керує Росією понад 25 років.

«Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років», – заявив Сибіга, додаючи: «Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність. Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля».

Відповідно до Конституції України, президентські вибори мали відбутися в березні 2024 року, але закон про воєнний стан забороняє проведення виборів під час війни. Натомість у Росії, так звані «вибори» Володимира Путіна, якого «обирали» п’ять разів із 2000 року (з перервою в 2008–2012 роках, коли президентом був Дмитро Медведєв), супроводжувалися фальсифікаціями та переслідуванням опозиції.

