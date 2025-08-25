Сибига разнес Лаврова: «Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности»

Сибига высмеял заявление Лаврова о «нелегитимности» Зеленского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко раскритиковал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным. Сибига назвал эти слова абсурдными, отметив, что Лавров, который занимает эту должность 21 год, сам служит лидеру, который руководит Россией более 25 лет.

«Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет», — заявил Сибига, добавив: «Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности. Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия».

Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года, но закон о военном положении запрещает проведение выборов во время войны. В то же время в России так называемые «выборы» Владимира Путина, которого «избирали» пять раз с 2000 года (с перерывом в 2008–2012 годах, когда президентом был Дмитрий Медведев), сопровождались фальсификациями и преследованием оппозиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.