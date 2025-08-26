Практика судів
  1. В Україні

Вартість доставки до США зростає – Укрпошта пояснила нові правила

19:45, 26 серпня 2025
Укрпошта продовжить доставку до США попри скасування норми de minimis, але тарифи зростуть.
Вартість доставки до США зростає – Укрпошта пояснила нові правила
Фото: Укрпошта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Укрпошта» не припинить відправлення посилок до Сполучених Штатів, незважаючи на нові митні правила, які набувають чинності з 29 серпня. Проте через скасування норми de minimis у США, що звільняла від мита товари вартістю до $800, тарифи на доставку зростуть. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зміна правил у США змусила багатьох європейських поштових операторів призупинити відправлення до Америки для адаптації до нових умов. Натомість «Укрпошта» оперативно перебудувала свої процеси, щоб забезпечити безперебійну роботу для українських експортерів. Компанія висловила подяку міжнародним партнерам, зокрема Zonos, за сприяння у швидкому вирішенні цього питання.

Що зміниться для українських експортерів?

Негативні аспекти:

  • Вартість українських товарів для американських споживачів зросте на 10% через запровадження мита, встановленого президентом США Дональдом Трампом для України.
  • Тарифи на доставку до США зростуть у середньому на $1,5–3 залежно від категорії та ваги відправлення, щоб покрити витрати на залучення кваліфікованих митних агентів.

Позитивні аспекти:

  1. Конкурентна перевага для України. Більшість європейських країн (95%+) тимчасово призупинили відправлення до США, що відкриває можливості для українських експортерів зайняти їхню нішу на американському ринку. Ставка мита для України (10%) є найнижчою в Європі порівняно з 15% для країн ЄС, 25% для Молдови та 39% для Швейцарії.
  2. Відсутність додаткових зборів. На відміну від багатьох приватних компаній, які вводять брокерські збори, «Укрпошта» не запроваджуватиме нових платежів, зберігаючи доступність послуг.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський наголосив: «Українські підприємці здобули визнання на американському ринку – від прикрас до одягу та виробів ручної роботи. Кожна посилка – це підтримка родин в Україні, які живуть і працюють у воєнний час. Ми не могли залишити їх наодинці з новими митними бар’єрами, тому зробили все, щоб зберегти доступ до цього важливого ринку».

Винятки та рекомендації

Нові правила стосуються всіх комерційних відправлень, окрім листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до $100. «Укрпошта» попереджає, що американська митниця посилює контроль, і спроби заниження вартості товарів можуть призвести до затримок або повернення відправлень.

Компанія також відповіла на поширені запитання:

  • Чи можна оформлювати товари як подарунки? Подарунки вартістю до $100 звільнені від мита, але комерційні товари не можна декларувати як подарунки. У митній декларації CN22/23 необхідно вказувати «продаж товарів» і реальну вартість.
  • Чи оподатковуються документи? Листи, документи та друкована продукція звільнені від мита, якщо відправляються як звичайні або рекомендовані листи.
  • Чи потрібен комерційний інвойс? Бажано прикріпити інвойс до відправлення, але ключовою є інформація в декларації CN22/23, передана через ІТ-систему.
  • Країна походження для вінтажних товарів. Усі товари, відправлені з України, декларуються як українські.
  • Посилки, відправлені до 29 серпня. Усі відправлення, надіслані до цієї дати, оформлюватимуться за старими правилами, навіть якщо прибудуть до США пізніше.
  • Товари з інших країн. Наразі «Укрпошта» доставляє лише товари українського походження, оскільки мита для інших країн значно вищі.

Подальші кроки

«Укрпошта» співпрацює з Всесвітнім поштовим союзом, НБУ, Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством економіки для створення сталої моделі роботи для експортерів. Компанія також посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб запобігти реекспорту товарів із країн із вищими митними ставками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Укрпошта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всі чоловіки 18-22 років зможуть безперешкодно виїхати за кордон – Юлія Свириденко

Всі чоловіки від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон – Кабмін прийняв постанову.

Голова Міграційної служби пояснила норму Конституції щодо єдиного громадянства: «Малося на увазі, що жодний регіон України не може мати окремого громадянства»

У контексті закону про множинне громадянство очільниця ДМС Наталія Науменко пояснила, що Конституція не містить заборони мати множинне громадянство.

Суддя вирішив звільнитися з посади, не пропрацювавши і року – Вища рада правосуддя не стала вдаватися у деталі, чому суддя вирішив звільнитися

Ще у січні Микола Русин повідомив до ВРП про проблеми в діяльності Олевського райсуду та про неможливість ефективно здійснювати там правосуддя.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Сподіваюся, терпіння Трампа щодо Росії вичерпається» — президент Фінляндії Александр Стубб

Раніше повідомлялося, що план європейських лідерів полягає в тому, щоб підігрувати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду