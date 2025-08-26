Вартість доставки до США зростає – Укрпошта пояснила нові правила

Укрпошта продовжить доставку до США попри скасування норми de minimis, але тарифи зростуть.

«Укрпошта» не припинить відправлення посилок до Сполучених Штатів, незважаючи на нові митні правила, які набувають чинності з 29 серпня. Проте через скасування норми de minimis у США, що звільняла від мита товари вартістю до $800, тарифи на доставку зростуть. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зміна правил у США змусила багатьох європейських поштових операторів призупинити відправлення до Америки для адаптації до нових умов. Натомість «Укрпошта» оперативно перебудувала свої процеси, щоб забезпечити безперебійну роботу для українських експортерів. Компанія висловила подяку міжнародним партнерам, зокрема Zonos, за сприяння у швидкому вирішенні цього питання.

Що зміниться для українських експортерів?

Негативні аспекти:

Вартість українських товарів для американських споживачів зросте на 10% через запровадження мита, встановленого президентом США Дональдом Трампом для України.

Тарифи на доставку до США зростуть у середньому на $1,5–3 залежно від категорії та ваги відправлення, щоб покрити витрати на залучення кваліфікованих митних агентів.

Позитивні аспекти:

Конкурентна перевага для України. Більшість європейських країн (95%+) тимчасово призупинили відправлення до США, що відкриває можливості для українських експортерів зайняти їхню нішу на американському ринку. Ставка мита для України (10%) є найнижчою в Європі порівняно з 15% для країн ЄС, 25% для Молдови та 39% для Швейцарії. Відсутність додаткових зборів. На відміну від багатьох приватних компаній, які вводять брокерські збори, «Укрпошта» не запроваджуватиме нових платежів, зберігаючи доступність послуг.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський наголосив: «Українські підприємці здобули визнання на американському ринку – від прикрас до одягу та виробів ручної роботи. Кожна посилка – це підтримка родин в Україні, які живуть і працюють у воєнний час. Ми не могли залишити їх наодинці з новими митними бар’єрами, тому зробили все, щоб зберегти доступ до цього важливого ринку».

Винятки та рекомендації

Нові правила стосуються всіх комерційних відправлень, окрім листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до $100. «Укрпошта» попереджає, що американська митниця посилює контроль, і спроби заниження вартості товарів можуть призвести до затримок або повернення відправлень.

Компанія також відповіла на поширені запитання:

Чи можна оформлювати товари як подарунки? Подарунки вартістю до $100 звільнені від мита, але комерційні товари не можна декларувати як подарунки. У митній декларації CN22/23 необхідно вказувати «продаж товарів» і реальну вартість.

Подарунки вартістю до $100 звільнені від мита, але комерційні товари не можна декларувати як подарунки. У митній декларації CN22/23 необхідно вказувати «продаж товарів» і реальну вартість. Чи оподатковуються документи? Листи, документи та друкована продукція звільнені від мита, якщо відправляються як звичайні або рекомендовані листи.

Листи, документи та друкована продукція звільнені від мита, якщо відправляються як звичайні або рекомендовані листи. Чи потрібен комерційний інвойс? Бажано прикріпити інвойс до відправлення, але ключовою є інформація в декларації CN22/23, передана через ІТ-систему.

Бажано прикріпити інвойс до відправлення, але ключовою є інформація в декларації CN22/23, передана через ІТ-систему. Країна походження для вінтажних товарів. Усі товари, відправлені з України, декларуються як українські.

Усі товари, відправлені з України, декларуються як українські. Посилки, відправлені до 29 серпня. Усі відправлення, надіслані до цієї дати, оформлюватимуться за старими правилами, навіть якщо прибудуть до США пізніше.

Усі відправлення, надіслані до цієї дати, оформлюватимуться за старими правилами, навіть якщо прибудуть до США пізніше. Товари з інших країн. Наразі «Укрпошта» доставляє лише товари українського походження, оскільки мита для інших країн значно вищі.

Подальші кроки

«Укрпошта» співпрацює з Всесвітнім поштовим союзом, НБУ, Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством економіки для створення сталої моделі роботи для експортерів. Компанія також посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб запобігти реекспорту товарів із країн із вищими митними ставками.

