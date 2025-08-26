Вартість доставки до США зростає – Укрпошта пояснила нові правила

«Укрпошта» не припинить відправлення посилок до Сполучених Штатів, незважаючи на нові митні правила, які набувають чинності з 29 серпня. Проте через скасування норми de minimis у США, що звільняла від мита товари вартістю до $800, тарифи на доставку зростуть. Про це повідомила пресслужба компанії.
Зміна правил у США змусила багатьох європейських поштових операторів призупинити відправлення до Америки для адаптації до нових умов. Натомість «Укрпошта» оперативно перебудувала свої процеси, щоб забезпечити безперебійну роботу для українських експортерів. Компанія висловила подяку міжнародним партнерам, зокрема Zonos, за сприяння у швидкому вирішенні цього питання.
Що зміниться для українських експортерів?
Негативні аспекти:
Позитивні аспекти:
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський наголосив: «Українські підприємці здобули визнання на американському ринку – від прикрас до одягу та виробів ручної роботи. Кожна посилка – це підтримка родин в Україні, які живуть і працюють у воєнний час. Ми не могли залишити їх наодинці з новими митними бар’єрами, тому зробили все, щоб зберегти доступ до цього важливого ринку».
Винятки та рекомендації
Нові правила стосуються всіх комерційних відправлень, окрім листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до $100. «Укрпошта» попереджає, що американська митниця посилює контроль, і спроби заниження вартості товарів можуть призвести до затримок або повернення відправлень.
Компанія також відповіла на поширені запитання:
Подальші кроки
«Укрпошта» співпрацює з Всесвітнім поштовим союзом, НБУ, Міністерством розвитку громад і територій та Міністерством економіки для створення сталої моделі роботи для експортерів. Компанія також посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб запобігти реекспорту товарів із країн із вищими митними ставками.
