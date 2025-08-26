Стоимость доставки в США растет – Укрпочта объяснила новые правила

«Укрпочта» не прекратит отправку посылок в Соединенные Штаты, несмотря на новые таможенные правила, которые вступают в силу с 29 августа. Однако из-за отмены нормы de minimis в США, которая освобождала от пошлины товары стоимостью до $800, тарифы на доставку вырастут. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Изменение правил в США заставило многих европейских почтовых операторов приостановить отправку в Америку для адаптации к новым условиям. Вместо этого «Укрпочта» оперативно перестроила свои процессы, чтобы обеспечить бесперебойную работу для украинских экспортеров. Компания выразила благодарность международным партнерам, в частности Zonos, за содействие в быстром решении этого вопроса.
Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский подчеркнул: «Украинские предприниматели получили признание на американском рынке – от украшений до одежды и изделий ручной работы. Каждая посылка – это поддержка семей в Украине, которые живут и работают в военное время. Мы не могли оставить их наедине с новыми таможенными барьерами, поэтому сделали все, чтобы сохранить доступ к этому важному рынку».
Новые правила касаются всех коммерческих отправлений, кроме писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до $100. «Укрпочта» предупреждает, что американская таможня усиливает контроль, и попытки занижения стоимости товаров могут привести к задержкам или возврату отправлений.
«Укрпочта» сотрудничает с Всемирным почтовым союзом, НБУ, Министерством развития общин и территорий и Министерством экономики для создания устойчивой модели работы для экспортеров. Компания также усилит контроль в приграничных отделениях, чтобы предотвратить реэкспорт товаров из стран с более высокими таможенными ставками.
