Стоимость доставки в США растет – Укрпочта объяснила новые правила

Укрпочта продолжит доставку в США несмотря на отмену нормы de minimis, но тарифы вырастут.

Фото: Укрпочта

«Укрпочта» не прекратит отправку посылок в Соединенные Штаты, несмотря на новые таможенные правила, которые вступают в силу с 29 августа. Однако из-за отмены нормы de minimis в США, которая освобождала от пошлины товары стоимостью до $800, тарифы на доставку вырастут. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменение правил в США заставило многих европейских почтовых операторов приостановить отправку в Америку для адаптации к новым условиям. Вместо этого «Укрпочта» оперативно перестроила свои процессы, чтобы обеспечить бесперебойную работу для украинских экспортеров. Компания выразила благодарность международным партнерам, в частности Zonos, за содействие в быстром решении этого вопроса.

Что изменится для украинских экспортеров?

Негативные аспекты:

Стоимость украинских товаров для американских потребителей вырастет на 10% из-за введения пошлины, установленной президентом США Дональдом Трампом для Украины.

Тарифы на доставку в США вырастут в среднем на $1,5–3 в зависимости от категории и веса отправления, чтобы покрыть расходы на привлечение квалифицированных таможенных агентов.

Положительные аспекты:

Конкурентное преимущество для Украины. Большинство европейских стран (95%+) временно приостановили отправку товаров в США, что открывает возможности для украинских экспортеров занять их нишу на американском рынке. Ставка пошлины для Украины (10%) является самой низкой в Европе по сравнению с 15% для стран ЕС, 25% для Молдовы и 39% для Швейцарии. Отсутствие дополнительных сборов. В отличие от многих частных компаний, которые вводят брокерские сборы, «Укрпочта» не будет вводить новых платежей, сохраняя доступность услуг.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский подчеркнул: «Украинские предприниматели получили признание на американском рынке – от украшений до одежды и изделий ручной работы. Каждая посылка – это поддержка семей в Украине, которые живут и работают в военное время. Мы не могли оставить их наедине с новыми таможенными барьерами, поэтому сделали все, чтобы сохранить доступ к этому важному рынку».

Исключения и рекомендации

Новые правила касаются всех коммерческих отправлений, кроме писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до $100. «Укрпочта» предупреждает, что американская таможня усиливает контроль, и попытки занижения стоимости товаров могут привести к задержкам или возврату отправлений.

Компания также ответила на часто задаваемые вопросы:

Можно ли оформлять товары как подарки? Подарки стоимостью до $100 освобождены от пошлины, но коммерческие товары нельзя декларировать как подарки. В таможенной декларации CN22/23 необходимо указывать «продажу товаров» и реальную стоимость.

Облагаются ли налогом документы? Письма, документы и печатная продукция освобождены от пошлины, если отправляются как обычные или заказные письма.

Нужен ли коммерческий инвойс? Желательно прикрепить инвойс к отправлению, но ключевой является информация в декларации CN22/23, переданная через ИТ-систему.

Страна происхождения для винтажных товаров. Все товары, отправленные из Украины, декларируются как украинские.

Посылки, отправленные до 29 августа. Все отправления, отправленные до этой даты, будут оформляться по старым правилам, даже если прибудут в США позже.

Товары из других стран. В настоящее время «Укрпочта» доставляет только товары украинского происхождения, поскольку пошлины для других стран значительно выше.

Дальнейшие шаги

«Укрпочта» сотрудничает с Всемирным почтовым союзом, НБУ, Министерством развития общин и территорий и Министерством экономики для создания устойчивой модели работы для экспортеров. Компания также усилит контроль в приграничных отделениях, чтобы предотвратить реэкспорт товаров из стран с более высокими таможенными ставками.

