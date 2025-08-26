Практика судов
  1. В Украине

Стоимость доставки в США растет – Укрпочта объяснила новые правила

19:45, 26 августа 2025
Укрпочта продолжит доставку в США несмотря на отмену нормы de minimis, но тарифы вырастут.
Стоимость доставки в США растет – Укрпочта объяснила новые правила
Фото: Укрпочта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрпочта» не прекратит отправку посылок в Соединенные Штаты, несмотря на новые таможенные правила, которые вступают в силу с 29 августа. Однако из-за отмены нормы de minimis в США, которая освобождала от пошлины товары стоимостью до $800, тарифы на доставку вырастут. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменение правил в США заставило многих европейских почтовых операторов приостановить отправку в Америку для адаптации к новым условиям. Вместо этого «Укрпочта» оперативно перестроила свои процессы, чтобы обеспечить бесперебойную работу для украинских экспортеров. Компания выразила благодарность международным партнерам, в частности Zonos, за содействие в быстром решении этого вопроса.

Что изменится для украинских экспортеров?

Негативные аспекты:

  • Стоимость украинских товаров для американских потребителей вырастет на 10% из-за введения пошлины, установленной президентом США Дональдом Трампом для Украины.
  • Тарифы на доставку в США вырастут в среднем на $1,5–3 в зависимости от категории и веса отправления, чтобы покрыть расходы на привлечение квалифицированных таможенных агентов.

Положительные аспекты:

  1. Конкурентное преимущество для Украины. Большинство европейских стран (95%+) временно приостановили отправку товаров в США, что открывает возможности для украинских экспортеров занять их нишу на американском рынке. Ставка пошлины для Украины (10%) является самой низкой в Европе по сравнению с 15% для стран ЕС, 25% для Молдовы и 39% для Швейцарии.
  2. Отсутствие дополнительных сборов. В отличие от многих частных компаний, которые вводят брокерские сборы, «Укрпочта» не будет вводить новых платежей, сохраняя доступность услуг.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский подчеркнул: «Украинские предприниматели получили признание на американском рынке – от украшений до одежды и изделий ручной работы. Каждая посылка – это поддержка семей в Украине, которые живут и работают в военное время. Мы не могли оставить их наедине с новыми таможенными барьерами, поэтому сделали все, чтобы сохранить доступ к этому важному рынку».

Исключения и рекомендации

Новые правила касаются всех коммерческих отправлений, кроме писем, газет, открыток и подарочных или социальных посылок стоимостью до $100. «Укрпочта» предупреждает, что американская таможня усиливает контроль, и попытки занижения стоимости товаров могут привести к задержкам или возврату отправлений.

Компания также ответила на часто задаваемые вопросы:

  • Можно ли оформлять товары как подарки? Подарки стоимостью до $100 освобождены от пошлины, но коммерческие товары нельзя декларировать как подарки. В таможенной декларации CN22/23 необходимо указывать «продажу товаров» и реальную стоимость.
  • Облагаются ли налогом документы? Письма, документы и печатная продукция освобождены от пошлины, если отправляются как обычные или заказные письма.
  • Нужен ли коммерческий инвойс? Желательно прикрепить инвойс к отправлению, но ключевой является информация в декларации CN22/23, переданная через ИТ-систему.
  • Страна происхождения для винтажных товаров. Все товары, отправленные из Украины, декларируются как украинские.
  • Посылки, отправленные до 29 августа. Все отправления, отправленные до этой даты, будут оформляться по старым правилам, даже если прибудут в США позже.
  • Товары из других стран. В настоящее время «Укрпочта» доставляет только товары украинского происхождения, поскольку пошлины для других стран значительно выше.

Дальнейшие шаги

«Укрпочта» сотрудничает с Всемирным почтовым союзом, НБУ, Министерством развития общин и территорий и Министерством экономики для создания устойчивой модели работы для экспортеров. Компания также усилит контроль в приграничных отделениях, чтобы предотвратить реэкспорт товаров из стран с более высокими таможенными ставками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все мужчины 18-22 лет смогут беспрепятственно выехать за границу — Юлия Свириденко

Все мужчины от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу — Кабмин принял постановление.

Глава Миграционной службы объяснила норму Конституции о едином гражданстве: «Имелось в виду, что ни один регион Украины не может иметь отдельного гражданства»

В контексте закона о множественном гражданстве глава ГМС Наталья Науменко объяснила, что Конституция не содержит запрета иметь множественное гражданство.

Судья решил уволиться с должности, не проработав и года – Высший совет правосудия не стал вдаваться в детали, почему судья решил уволиться

Еще в январе Николай Русин сообщил ВСП о проблемах в деятельности Олевского райсуда и о невозможности эффективно осуществлять там правосудие.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

«Надеюсь, терпение Трампа по отношению к России иссякнет» – президент Финляндии Александр Стубб

Ранее сообщалось, что план европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду