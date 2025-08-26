У Києві на території музею Пирогів намагалися оформити землю під неіснуючий будинок

Суд скасував незаконну реєстрацію та зупинив спробу перевести землю музею з історико-культурного фонду під житлову забудову.

Фото: pyrohiv.com

Голосіївський районний суд Києва скасував незаконну реєстрацію прав на неіснуючий будинок та земельну ділянку на території Національного музею народної архітектури та побуту України «Пирогів». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як з’ясувалося, фізична особа зареєструвала право власності на «будинок», якого фактично не існувало, а згодом оформила земельну ділянку під ним на території музею Пирогів.

При цьому її цільове призначення вже було змінено з земель історико-культурного значення на землі житлової забудови.

Щоб попередити вибуття землі з власності територіальної громади міста Києва, прокуратура звернулась до суду з клопотанням про арешт землі, а надалі з позовом про скасування незаконної реєстрації права власності на будинок та реєстрації землі.

Це вже третій аналогічний випадок: раніше прокуратура зупинила ще дві схеми, які могли призвести до втрати громадами Києва земель на території музею «Пирогів».

