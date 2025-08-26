В Киеве на территории музея Пирогово пытались оформить землю под несуществующий дом

Суд отменил незаконную регистрацию и остановил попытку перевести землю музею из историко-культурного фонда под жилую застройку.

Фото: pyrohiv.com

Голосеевский районный суд Киева отменил незаконную регистрацию прав на несуществующий дом и земельный участок на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины «Пирогово». Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как выяснилось, физическое лицо зарегистрировало право собственности на «дом», которого фактически не существовало, а затем оформило земельный участок под ним на территории музея Пирогово.

При этом его целевое назначение уже было изменено с земель историко-культурного значения на земли жилой застройки.

Чтобы предотвратить выбытие земли из собственности территориальной общины города Киева, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте земли, а затем с иском об отмене незаконной регистрации права собственности на дом и регистрации земли.

Это уже третий аналогичный случай: ранее прокуратура остановила ещё две схемы, которые могли привести к утрате общинами Киева земель на территории музея «Пирогово».