У липні бізнес отримав 567 кредитів на 2,2 млрд грн під держгарантії – Мінфін

22:18, 26 серпня 2025
Мінфін розповів, які банки видали найбільше кредитів і які галузі лідирують.
Міністерство фінансів України повідомило, що в липні в межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу підприємці отримали 567 кредитів на загальну суму 2,2 млрд грн, забезпечених державними гарантіями на портфельній основі. Частка зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, склала понад 1,2 млрд грн.

З початку впровадження інструменту державних гарантій на портфельній основі в грудні 2020 року в Україні видано 49 254 кредити на загальну суму 160,2 млрд грн. Із них 44 104 кредити на 149,7 млрд грн було надано під час дії воєнного стану.

Станом на 1 серпня 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 23 318 кредитів на суму 80,5 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, частково забезпечені державними гарантіями, становлять близько 36,6 млрд грн, що відповідає 71% від загального ліміту гарантій у розмірі 51,7 млрд грн.

Лідерами за кількістю кредитів, виданих під державні гарантії, є такі банки:

  • ПриватБанк – 15 475 кредитів на 23,6 млрд грн (65% від ліміту гарантій, наданих банку);
  • Ощадбанк – 3 380 кредитів на 12,1 млрд грн (59% від ліміту);
  • Укргазбанк – 1 014 кредитів на 10,5 млрд грн (71% від ліміту);
  • ПУМБ – 722 кредити на 8,4 млрд грн (85% від ліміту);
  • Укрексімбанк – 529 кредитів на 8,3 млрд грн (85% від ліміту).

Найбільший обсяг кредитів, забезпечених державними гарантіями, обслуговується в таких регіонах:

  • Київ – 2 787 кредитів на 10,8 млрд грн;
  • Дніпропетровська область – 1 974 кредити на 6,3 млрд грн;
  • Львівська область – 1 849 кредитів на 6,1 млрд грн;
  • Харківська область – 904 кредити на 5,5 млрд грн;
  • Київська область – 1 563 кредити на 5,1 млрд грн;
  • Одеська область – 1 491 кредит на 4,5 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів із державними гарантіями отримали:

  • сільське господарство – 4 825 кредитів на 29 млрд грн;
  • переробна промисловість – 4 665 кредитів на 22,7 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 791 кредит на 20,7 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 201 кредит на 2,6 млрд грн;
  • будівництво – 747 кредитів на майже 1,9 млрд грн.

