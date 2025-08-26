У липні бізнес отримав 567 кредитів на 2,2 млрд грн під держгарантії – Мінфін

Міністерство фінансів України повідомило, що в липні в межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу підприємці отримали 567 кредитів на загальну суму 2,2 млрд грн, забезпечених державними гарантіями на портфельній основі. Частка зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, склала понад 1,2 млрд грн.
З початку впровадження інструменту державних гарантій на портфельній основі в грудні 2020 року в Україні видано 49 254 кредити на загальну суму 160,2 млрд грн. Із них 44 104 кредити на 149,7 млрд грн було надано під час дії воєнного стану.
Станом на 1 серпня 2025 року 28 банків-кредиторів обслуговують 23 318 кредитів на суму 80,5 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, частково забезпечені державними гарантіями, становлять близько 36,6 млрд грн, що відповідає 71% від загального ліміту гарантій у розмірі 51,7 млрд грн.
Лідерами за кількістю кредитів, виданих під державні гарантії, є такі банки:
Найбільший обсяг кредитів, забезпечених державними гарантіями, обслуговується в таких регіонах:
За видами економічної діяльності найбільше кредитів із державними гарантіями отримали:
